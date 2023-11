FAKSIMILE / Dokumenti sekret britanik: “Nuk duhet ta ndihmojmë hapur Shqipërinë, duhet mbajtur larg nga Moska”

Si ndikoi dalja e Shqipërisë nga orbita sovjetike dhe si shpjegohet ai neutralitet i gjatë, i izoluar? Në përgjithësi trajtesave shqiptare për çështjen u mungojnë arkivat perëndimore, ndërkohë që konflikti ideologjik me Hrushovin është trajtuar gjerësisht dhe deri diku është shteruar.

Së fundmi, në një punim të shkurtër publikuar në Wilson Center, historiani Balazs Szalontai, sjell një material deri diku interesant që prek Shqipërinë dhe perspektivën britanike mbi të, menjëherë pas ndarjes së saj me Bashkimin Sovjetik.

Autori ka përfshirë një dokument që është një raport i shkurtër, cilësuar Sekret, i përgatitur nga Ministria e Jashtme britanike me rastin e vizitës së kryeministrit të Italisë, Amintore Fanfani më 19 janar 1962.

Ai e sheh rastin shqiptar në kuadrin e një vështrimi më të gjerë që trajton qasjen e NATO-s dhe Perëndimit mbi ndarjen sovjeto-kineze. Shqipëria është aty pikë e nxehtë për shkaqe të njohura.

Raporti në fjalë është një përshkrim për kryeministrin MacMillan, të cilit i sqarohet se cila mund të jetë politika britanike ndaj Shqipërisë në kushtet e reja të krijuara. Në përgjithësi Perëndimi po kërkonte të unifikonte qëndrimet në raport me ndarjen sovjeto-kineze dhe Shqipëria ishte patjetër një aspekt i pashmangshëm i saj.

Në momentin për të cilin po flasim, pra më janar 1962, Ministria e Jashtme e Mbretësisë së Bashkuar deklaronte se “ishte duke e formuluar politikën e saj ndaj Shqipërisë” dhe i sugjeronte kryeministrit si vizion strategjik “mbajtjen jashtë kontrollit të Moskës të Shqipërisë”.

Materiali i publikuar nga DITA nis me një përcaktim mbi akuzat e Hrushovit ndaj Shqipërisë në kongresin e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që sipas ekspertëve britanike synonte (kliko KËTU për origjinalin):

“ndryshim në politikën apo lidershipin shqiptar”

Ky lloj përcaktim që figuron në dokumentin sekret duhet marrë me rezervë, pasi siç thotë autori në dallim nga dokumentet kineze dhe sovjetike, dokumentet e deklasifikuara britanike duken të tejkaluara, për shkak se autorët dilnin në konkluzione duke analizuar tekstet e deklaratave zyrtare të palës tjetër.

Në këtë kuptim konstatime të tilla për kohën ishin prezupozime analitike, por ato ruajnë rëndësinë e vet, sepse mbi to u përpunuan qëndrimet në politikën e jashtme.

Është me interes të shihet se pala britanike sugjeron që të ruhet distancë e barabartë dhe të mos merret iniciativë ndaj Shqipërisë në kushtet e reja. Teksa vihet re se në atë moment Tirana zyrtare kërkonte zgjerimin e marrëdhëniene diplomatike dhe tregëtare me Perëndimin, në planin politik politika e Londrës do të mbante parasysh këto drejtime:

Është në interesin e Perëndimit që Shqipëria të qëndrojë tërësisht jashtë kontrollit të Moskës. Pozita e saj si një pikë kritike e mosmarrëveshjeve në blllokun lindor na përshtatet shumë mirë. Marrja e çdo iniciative të hapur me synim ndihmën ndaj Shqipërisë do të ishte pa përfitim dhe ndoshta kundërproduktive. Kjo pasohet nga fakti se ne nuk duhet të ndërmarrim ndonjë veprim që mund të interpretohet se po shkojmë pas Shqipërisë, por duhet të kemi përgjigje të arsyeshme ndaj ndonjë hapjeje prej tyre. Për aq sa i intereson, për Mbretërinë e Bashkuar kjo do të thotë se nuk mund të diskutohet ndihma ekonomike, por ne duhet të mirëpresim një rritje të tregëtisë anglo-shqiptare nëse një gjë e tillë mund të arrihet. Marrëdhëniet diplomatike me Mbretërinë e Bashkuar duhet të presin derisa Shqipëria të bëjë ndonjë lëvizje për pagesën e 843 947 stërlinave që iu caktuan Mbretërisë së Bashkuar nga Gjykata Ndërkombëtare si pasojë e Incidentit të Kanalit të Korfuzit më 1946.

Këto janë pikat kryesore të të ashtuquajturës politikë britanike ndaj Shqipërisë në kuadrin e ndarjes kino-sovjetike, ndërkohë që parashikohet saktë se ndihma kineze ishte jetike për vendin tonë.

Në material bashkëngjitet një notë për arin shqiptar që i referohet kryeministrit britanik.

Nuk është e qartë nëse këto rekomandime u shndërruan në politikë nga Londra, po të heqim mënjanë çështjen e pagesës për incidentin e vitit 1946 ku nga zhvillimet e mëvonshme Shqipëria rezulton jo fajtore.

Materiali nuk hedh dritë se çfarë do të bënte konkretisht Perëndimi, apo Britania për ta mbajtur Shqipërinë jashtë orbitës sovjetike, ndërkohë që vendi më shumë i interesuar për këtë ngjante Italia që kishte nënshkruar një marrëveshje tregëtare me vendin tonë.

Shqipëria e Enver Hoxhës zgjodhi kursin e miqësisë me Kinën dhe të armiqësimit retorik me Bashkimin Sovjetik, duke i dhënë kështu zgjidhjen më të mirë të mundshme konsideratave të Perëndimit.

Përtej kësaj nuk mund të mos vihet re fare mirë se shkëputja e regjimit të Tiranës nga Moska, dobësia e tij e qartë dhe e vënë në dukje në dokument, nuk shërbejnë për asnjë moment si shkëndija për një politikë ndryshimi në Tiranë, çka na jep të kuptojmë tërthorazi se Perëndimi u ripajtua me qenien e Hoxhës në krye të Shqipërisë.

a.d. / dita