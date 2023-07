“Falë teje familja ime është gjallë”, Clinton tregon historinë me kamarierin nga Kosova

Bill Clinton ka zhvilluar sot një vizitë historike në Tiranë.

Fjalimin e tij, ai e mbylli duke inkurajuar të rinjtë shqiptarë që të ushqehen me idetë e bashkimit dhe njerzillëkut.

Ai madje rrëfeu një moment që tha se ka shenjuar në jetën e tij, kur një kamarier shqiptar në New York iu ul në gjunjë dhe e falenderoi për kontributin e tij në Kosovë.

“Miku im Nelson Mandela ka qenë një gjeni për mënyrën si përballonte sulmet ndaj tij dhe u mbajt në burg për një kohë të gjatë, por nuk kishte rëndësi, ai mendonte për mënyrën si ai do ngrihej. Në momentin që Mandela u nxor nga burgu dhe personat me ngjyrë po shihnin Mandelën, ai sheh një vajzë të bukur me sy bojëqielli, ajo i tha “Ti je Presidenti im” e ai i tha “Po jam për pak kohë, por nëse ti mëson shumë e punon shumë ti mund të jesh një presidente”. I thotë një 5-vjeçareje që ajo mund të bëhet presidente. Kjo është ajo që unë ndjeva kur pashë këta fëmijë sot, dua të vazhdoni kështu, na duhen modele dhe ndonjëherë vendet me popullsi më të vogla mund t’i shohin njerëzit si njerëz të udhëheqin rrugën për ne.

Qysh prej kohës kur kam lënë Shtëpinë e Bardhë, një kur isha në një restorant në New York, kur një kamarier erdhi për të marrë porosinë, uli tabakanë që kishte ujin dhe u ul në gjunjë, më tha “falë teje familja ime është gjallë” dhe njerëzit e tjerë me të cilët isha nuk e kishin idenë, u shpjegova se ishte një shqiptar nga Kosova, ai foli pak për jetën familjare dhe vazhdoni kështu, mos i hidhni njerëzit poshtë kur ju zhgënjejnë. Ju keni ndërtuar një gjë të lavdishme. Dikur ju ishit një derë e zymtë e mbyllur, tani jeni një derë e hapur. Faleminderit që morët drejtuese gratë e OJQ-ve dhe i larguat nga shqetësimet e tmerrshme në Afganistan, faleminderit që keni treguar se duhet ndërtuar një botë ku të jetojmë të gjithë bashkë, gjithë pjesa tjetër është muzikë në sfond”.