Fermerët bllokojnë kryeqytetin, më shumë se 130 traktorë zbresin sot në Athinë

Pak pas orës 9 të mëngjesit, kolona e fermerëve me traktorë u nis nga Kalaja e Boiotias, ku kaluan natën, ndërsa në të njëjtën kohë autobusët me fermerë nga Peloponezi (do të takohen në Megara), Kreta dhe rajone të tjera të vendit kanë nisi udhëtimin me makinë, drejt kryeqytetit.

Fermerët, të cilët flasin për një “numër treshifror” (që thuhet se priten rreth 130-150), planifikojnë të kalojnë natën sonte në kryeqytet dhe të kthehen nesër në mëngjes. Ndërkohë, kryeministri dje, duke iu referuar tubimit të sotëm rural, theksoi se mobilizime të tilla i japin atij edhe një mjet për të ushtruar presion ndaj Brukselit.

Herët në mëngjes fermerët nga Kreta mbërritën në portin e Pireut për të marrë pjesë në tubim.

Nga planifikimi i deritanishëm, autokolona pritet të ketë mbërritur sot rreth orës 11 deri në 12 të mesditës në autostradën Aphidna ku do t’i presë policia, në mënyrë që t’i shoqërojë për të hyrë në mënyrë të rregullt në qendër të qytetit. Masa të ngjashme ekzistojnë edhe në Megara, për fermerët e Peloponezit.

Siç tha për ERT përfaqësuesja e ELAS-it, Constantia Dimoglidou, “shumë pas orës 12:00 pritet të nisë rregullimi i qarkullimit me ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në të gjithë itinerarin që do të ndjekin fermerët”.

Ajo shpjegoi se nuk do të mbyllë metronë, përveç nëse ka arsye të jashtëzakonshme sigurie që do t’i detyrojnë autoritetet të mbyllin një stacion. Ai shtoi se masat do të jenë edhe mëngjesin e së mërkurës me largimin e fermerëve: “Do të ketë sërish një prezencë të fortë të Policisë Rrugore, për të lehtësuar realisht lëvizjen e qytetarëve dhe vetë fermerëve, të cilët sigurisht do të jenë. shoqëruar dhe në largimin e tyre nga Baseni. Kjo tërheqje pritet të fillojë në mëngjes dhe paramendojmë se do të përfundojë deri në mesditë. Por do të ketë një prezencë të fortë të Policisë Rrugore për ta bërë më të lehtë për njerëzit”.

Mbledhja e fermerëve në qendër të Athinës do të nisë në orën 17:30, ndërsa mitingu në orën 18:30. Deri më tani, është vendosur – një takim i kryesuar nga ministri i Mbrojtjes së Qytetarëve, Michalis Chrysochoidis – ku të gjithë traktorët dhe mjetet bujqësore të lëvizin nga rruga nacionale dhe Avenue Kifisos në Avenue Athine. Më pas, nën shoqërimin e një force policie, ata do të lëvizin në drejtim të kundërt me sheshin Karaiskaki përmes rrugës Achilleos dhe në sheshin Omonia, ku do të parkojnë, përpara se të ngjiten në drejtim të kundërt me Panepistimiou në Sheshin Sintagma. Pezullimi i përkohshëm i qarkullimit do të zbatohet në të gjitha këto rrugë, si dhe në Amalias-Vasilissis Sofias dhe në të gjitha rrugët pingul me këto rrugë. Autobusët që transportojnë fermerët janë planifikuar të parkojnë në stadiumin Olimpik.

Masat e trafikut

Policia greke ka vënë në fuqi masat emergjente për shkak të mobilizimeve të sotme rurale në qendër të Athinës , ndërsa u sugjeron qytetarëve që të shmangin udhëtimin me makinë nëse nuk është e nevojshme. Përsa i përket rregullave të qarkullimit rrugor, nga mesdita do të jetë në fuqi një pezullim i përkohshëm i qarkullimit përgjatë itinerarit që do të ndiqet nga mjetet bujqësore, konkretisht në seksionin e Athinës Avenue, Achilleos, Sheshi Karaiskaki.

Traktorët do të lëvizin në drejtim të kundërt në rrugën Agios Konstantinou, Sheshin Omonia dhe Rrugën Panepistimi, për të mbërritur në Sintagmë. Në këtë kuadër do të ketë një ndërprerje të përkohshme të qarkullimit rreth sheshit Omonia.

Më pas, qarkullimi i automjeteve do të ndalet në Avenue Amalias , Rruga Panepistimiou , Vasilissis Sofias Avenue dhe të gjitha rrugët pingul. Trafiku në Vasilissis Sofias do të ndërpritet nga lartësia e Kuvendit dhe në zbritje do të zhvillohet deri në rrugën “Sekeri”. Automjetet që lëvizin në rrugën Akadimias do të shkojnë vetëm drejt ngritjes së Vasilisa Sofia.

Ndërkaq dje, kryeministri Kyriakos Mitsotakis u ka dërguar një mesazh të qartë fermerëve se qeveria nuk mund të japë asgjë më shumë se sa ka dhënë. Duke folur për Star dhe gazetaren Mara Zacharea, z. Mitsotakis iu referua tubimit bujqësor të sotëm në qendër të Athinës, duke thënë se fermerët kanë çdo të drejtë të demonstrojnë, ashtu si klasat e tjera profesionale, dhe vuri në dukje se tubimi do të zhvillohet në konsultim me policia, ndërsa shtoi se mobilizime të tilla u japin atyre edhe një mjet për të ushtruar presion ndaj Brukselit. Lidhur me tubimin e sotëm të fermerëve, kryeministri tha: “Nëse do të shkojmë zyrtarisht me ligjin, makineritë bujqësore nuk duhet të jenë në qarkullim. Por e kuptoj pse edhe fermerët tanë duan të bëjnë një mobilizim të koordinuar. Kaq shumë po protestojnë në qendër të Athinës, pse të mos kenë të drejtë edhe fermerët tanë? Kjo do të bëhet në koordinim me Policinë dhe i kërkoj fermerëve që të jenë në një kanal të hapur komunikimi me policinë. Kusht është gjithmonë që trafiku i qytetit të mos ndërpritet sa më shumë dhe të shmanget çdo dhunë dhe ekstreme. Mobilizimet ishin të moderuara dhe mendoj se ndërprerja e transportit dhe e jetës ekonomike ishte e kufizuar”.

“Qeveria i është përgjigjur shumë kërkesave të fermerëve, duke e pranuar se ata kanë të drejtë. Angazhimi nga viti 2025 për të pasur një zgjidhje të përhershme për çështjen e taksës së naftës, në konsultim me fermerët. Do të thotë kthim i përhershëm i EFFK-së në një mënyrë që do të jetë më e drejtë. Të kesh fermerët me energji elektrike në më pak se 10 minuta është përparim i madh. Ne i shtojmë konkurrencën prodhimit. Çështja jonë është se si mund ta bëjmë sektorin primar strukturisht më konkurrues, të kemi të ardhura më të mira, të investojmë në teknologji dhe infrastrukturë me akses në ujë së pari. Të kesh mobilizime rurale në Athinë është gjithashtu një mjet i presionit tim ndaj Brukselit. Kur të shkoj për të negociuar, çështja do të shkojë në Këshill. Do të them se kemi pasur edhe demonstrata dhe do të them që në shpejtësinë e gjelbërimit, kalimin në një bujqësi më miqësore me mjedisin, duhet të ketë rregullime”, shtoi kryeministri .

“Nuk kemi çfarë të japim më shumë. Dhe fermerët e dinë se qeveria ka tejkaluar kufijtë e pritjeve të tyre për energjinë elektrike. Kështu që nesër do të kemi një lëvizje përshkallëzimi dhe më pas gjërat do të hyjnë në ritmin e tyre, do të fillojë sezoni i mbjelljes”, shtoi ai.

Për greqizimin e produkteve dhe diferencat e produkteve nga fusha në raft, zoti Mitsotakis tha: “Fermerët kanë shumë kërkesa. Për herë të parë, problemi i greqizimeve të paligjshme është trajtuar në mënyrë adekuate. Në këtë jemi plotësisht të identifikuar me fermerët. Gjithashtu duke përdorur teknologjitë e reja shoh prodhues që vijnë në kontakt me klientët e tyre dhe e dërgojnë produktin direkt. Dhe kjo është gjithashtu një mënyrë për të anashkaluar ndërmjetësit. Unë besoj shumë te konsumatori i informuar. Dhe greku është një konsumator i sensibilizuar. Dhe konsumatori mund të na ndihmojë dhe çmimet do të bien.”

Avgenakis: Folëm me veprime

Ministri i Zhvillimit Rural, Lefteris Avgenakis , pak orë para mitingut mbarëbujqësor në Athinë, me postimin e tij përmes rrjeteve sociale theksoi se “qeveria dhe Ministria e Zhvillimit Rural dhe Ushqimit kanë demonstruar me veprime që kuptojmë ankthin e fermerëve të vendit tonë. Një luftë që po intensifikohet gjithnjë e më shumë për shkak të krizës klimatike dhe energjetike”.

Dhe ai theksoi se “pikërisht për këtë arsye, në përputhje me atë që kemi deklaruar, po vazhdojmë me zhvillimin e politikave shtesë të synuara që krijojnë kushte shtesë sigurie për sektorin primar, ndërsa në të njëjtën kohë jemi gjithmonë të hapur për dialog me çdo institucion, por edhe me çdo grup fermerësh, mbarështuesish, peshkatarësh e bletarësh të vendit tonë”.

Z. Avgenakis theksoi gjithashtu se ka shumë probleme dhe po krijohen vazhdimisht të reja, të cilat për t’u zgjidhur kërkojnë kanale të hapura dialogu, mirëkuptimi dhe konsensusi, të cilat qeveria dhe kryeministri i vendit tonë kanë dëshmuar se i posedojnë.

Duke bërë thirrje për mbështetje të popullit të Athinës për protestën, organizatorët e tubimit rural i drejtohen me njoftimin e tyre, duke denoncuar çdo veprim që synon duke minuar luftën e tyre. Në njoftimin përkatës theksohet në mënyrë të veçantë:

“Bujqësia e të gjithë Greqisë po bën një betejë që vijon prej 3 javësh në bllokada dhe me mobilizime të tjera dhe kulmohet me mitingun e madh, mbarëbujqësor dhe me traktorë që organizojnë bllokadat, të martën 20 shkurt, ora 18:30, në Syntagma, në Athinë. Lufta jonë synon përmbushjen nga qeveria të kërkesave specifike bujqësore në lidhje me mbijetesën tonë.

Kërkojmë nga punëtorët, profesionistët, artizanët dhe tregtarët, studentët e rinj, pensionistët dhe gratë e familjeve popullore të Athinës që të bashkohen me ne në tubim për të shprehur mbështetjen e tyre për kërkesat tona të drejta, që i shqetësojnë edhe ata. Mbijetesa, për të cilën po luftojmë, varet nëse ata do të jenë në gjendje të sigurojnë produkte të lira, cilësore dhe të shëndetshme për ushqimin e tyre dhe për të mbuluar nevojat e tjera popullore.

Çdo tubim dhe mobilizim tjetër, paralel apo i ndarë, që mund të organizohet në zonën e mitingut, me kërkesa përtej dhe jashtë kuadrit specifik të kërkesave bujqësore që kanë vendosur blloqet, nuk ka të bëjë fare me luftën tonë dhe në thelb synon ta minojë atë.

Ne denoncojmë çdo veprim që synon shpifjen dhe minimin e luftës sonë dhe u bëjmë thirrje të gjithë fermerëve dhe popullit të Athinës të luftojnë të bashkuar në miting, duke izoluar çdo element provokues që përbën një “trup të huaj dhe armiqësor” për lëvizjen bujqësore.

j.l./ dita