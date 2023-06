Filmi që për pak sa nuk i shkatërroi karrierën aktores Scarlett Johansson

Aktorët mbahen mend gjithmonë për rolet që kanë luajtur gjatë karrierës së tyre, të cilët në fund janë ata me të cilët mund të vlerësohen. Por është gjithmonë kurioze të dimë se çfarë filmash kanë qenë në gjendje të bëjnë dhe të imagjinojmë se çfarë mund të kishte qenë nëse do të kishin luajtur një personazh tjetër. Me kalimin e kohës, shumë interpretues zbulojnë projektet për të cilat u refuzuan.

Për shembull, Scarlett Johansson ka rrëfyer së fundmi në një intervistë në Variety disa filma për të cilët ajo u refuzua: “Unë u refuzova për dy role, i pari ishte “Iron Man 2” dhe tjetri ishte “Gravity”, filmi i Alfonso Cuarón”, tha ajo. I pari i përket Marvel Universe, në të cilin ajo përfundoi duke marrë pjesë si ‘The Black Widow’ pas refuzimit të Emily Blunt, por në filmin e dytë, protagonistja e filmit ishte Sandra Bullock, e cila u nominua për një Oscar, për aktoren më të mirë kryesore.

Ky projekt i regjisorit meksikan fitoi 748 milionë dollarë në vitin 2013 me një buxhet prej 100 milionësh, krahas 10 nominimeve për Oscar. Ishte një goditje e rëndë për Johansson që të humbiste rolin e astronautit Ryan Stone, për të cilin ai bëri audicion. “E kisha dashur aq shumë atë rol. Ishte si kashta që i theu shpinën devesë. U ndjeva shumë i frustruar dhe e pashpresë, më bëri të rimendoja nëse po bëja punën e duhur”, duke shpjeguar se “mendoi edhe largimin nga aktrimi”.

Veç kësaj, aktorja tregon gjithashtu se e refuzoi rolin për të luajtur Marilyn Monroe: “Punët që më ofruan ndiheshin thellësisht të pakënaqshme. Mendoj se më ofruan të gjitha skenarët e Marilyn Monroe. Unë thashë: “A është ky fundi i rrugë? Kreative?”, tha ajo, duke kritikuar industrinë se e objektivizonte dhe se e shihnin si prototipin e bjondes shpërthyese.