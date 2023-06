Filmoi abuzimin seksual me mikeshën e saj dhe e postoi në rrjetin social, arrestohet influencerja! (Fotot)

Policia spanjolle (Roja Civile), ka arrestuar në Roquetas de Mar (Almeria), një figurë të rrjeteve sociale me më shumë se 45,000 ndjekës, influencere, për abuzim seksual me një mikeshë, ndërsa ajo ishte duke fjetur, duke e regjistruar atë dhe duke postuar video në profilin e saj TikTok, ndërsa e puthte dhe prekte veten me këtë person.

Viktima i denoncoi këto fakte në zyrat e policisë, në provincën e Guadalajara, trupat e së cilës lajmëruan agjentët e Roquetas de Mar në Almeria, ku banonte autorja e dyshuar e ngjarjes, duke bërë ndalimin. Vajza rrëfeu se po flinte në banesën e një miku dhe kur u zgjua ndjeu se influencerja po e prekte dhe regjistronte fshehurazi. E tmerruar u largua me shpejtësi dhe bëri denoncimin.

Përveç kësaj, viktima gjithashtu mori fyerje dhe kërcënime nga autorja përmes mesazheve telefonike, sipas “Benemérita”. Pas verifikimit që videot ishin publikuar në rrjetet sociale, agjentët e Gardës Civile arrestuan në Roquetas de Mar këtë “influencere”, e cila tashmë kishte një histori dhe ankesa të mëparshme për ngacmime në rrjetet sociale. Asaj i atribuohen krimet e supozuara të sulmit seksual, zbulimi i sekreteve dhe kërcënimet, ndërsa çështja ka shkuar në gjykatë.