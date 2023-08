Forumi Strategjik i Sllovenisë, Rama dhe Kurti ‘bëjnë paqe’ dhe shtrëngojnë duart

As në Tiranë e as në Prishtinë, është dashur një konferencë në Slloveni që të ‘shkriheshin akujt’ mes kryeministrit Rama dhe homologut të Kosovës, Albin Kurti. Pas shumë refuzimeve për takim nga kryeministri i Kosovës, Rama ka publikuar disa foto ku duket në shoqërinë e të gjithë krerëve të Ballkanit Perëndimor dhe zyrtarë të lartë të BE-së, por ajo që bie në sy është se duket i buzëqeshur teksa shtrëngon duart me Albin Kurtin.

Rama ndodhet në Lubjanë së bashku me krerët e tjerë të Ballkanit Perëndimor në kuadër të Konferencës së Forumit Strategjik të Bled në Slloveni. Edhe në fotot e tjera Kurti duket ngjitur kryeministrit Rama teksa të gjithë zyrtarët e lartë ndodhen në një tryezë duke biseduar. “Lubjanë, Slloveni – Në darkën e mikëpritjes së Kryeministrit të Sllovenisë, Robert Golob, me Presidentin e Këshillit Europian, Charles Michel, e me kolegët e rajonit në vigjilje të Forumit Strategjik të Bledit nesër”- shkruan Rama. Kujtojmë se tensionet mes Kurtit dhe Ramës kanë qenë mjaft të shpeshta, madje shumë herë kryeministri e ka thumbuar në konferenca e intervista, ndërsa homologu i tij i Kosovës e ka refuzuar ta takojë.

Asokohe Rama theksoise nuk kishte asgjë personale me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, por që nuk pajtohet me politikën që ai po bën së fundmi. Kjo politikë e tij lidhej me tensionet në veri të Kosovës, pas zgjedhjeve të kryetarëve të rinj shqiptarë në 4 komuna. Pas këtyre zgjedhjeve, serbët në veri protestuan, madje edhe dhunuan policë, ushtarë të KFOR dhe gazetarë. Për këtë rebelim, Kurti shtoi prezencën e policëve në veri të Kosovës, gjë që solli një valë reagimesh të ashpra nga Perëndimi por edhe nga politika shqiptare.

Rama anuloi mbledhjen e dy qeverive që do mbahej në Prishtinë, ndërsa Kurti e refuzoi në 3 thirrje për takim. Rama madje propozoi edhe një draft për asociacionit në veri, i cili mori edhe bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si dhe të dy kumbarëve të dialogut Gjermani e Francë. Ndër të tjera, Rama bëri thirrje që të firmosej plani franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ky ka qenë ballafaqimi i parë mes dy kryeministrave që prej fillimit të këtyre tensioneve në veri në fund të muajit maj.