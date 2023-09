FOTO: Kush është Majlinda Popoviç, enigma e telefonit të zhdukur të Azem Hajdarit natën e vrasjes

Në 12 shtator 1998 u vra deputeti Azem Hajdari. Vrasja parapriu një grusht shteti të dështuar që u udhëhoq nga Sali Berisha.

Për vrasjen janë botuar shumë dëshmi. Disa prej tyre, shumë të rëndësishme janë publikuar këtu në DITA.

Por drejtësia e vjetër dhe ajo e re kanë dështuar me sukses për arsyet që i dinë vetëm ata vetë që ta zbërthejnë këtë krim pa lënë hije dyshimesh në opinionin publik.

Procesi i fundit i lidhur me këtë vrasje ridënoi Izet Haxhinë, i cili nuk ka qenë pjesëmarrës në përplasjen që ndodhi mbrëmjen e 12 shtatorit 1992 e që përfundoi me vrasjen e Hajdarit dhe njërit prej truprojave të tij.

Tjetri u plagos rëndë dhe u dërgua në spital ku në vend të hetuesve mbërriti për ta intervistuar, Saliu (foto). Çfarë i tha ky dëshmitar kyç Saliut dhe atij që kishte me vete Saliu nuk u mor vesh kurrë dhe as hetuesit nuk na e zbardhën.

Një nga enigmat e tjera të krimit që drejtësia e la pa përgjigje është telefoni celular i Hajdarit. Edhe ky u zhduk për tia lënë vendin më the të thashëve të Saliut dhe mender “rivalëve” të tij, apo më saktë sivllaznëve të tij politikë të tranzicionit shqiptar post-ramizian.

Zhdukja e kësaj prove kyçe ishte një tjetër dështim profesional, për të cilin duhet t’i vijë turp cilido që e konsideron veten prokuror apo hetues e që është marrë këto 25 vjet me këtë mesele.

Ky telefon nuk ishte në emër të Azem Hajdarit. Në rigjykimin e Izet Haxhisë disa muaj më parë, avokati i tij Idajet Beqiri zbuloi në një intervistë për DITA në emër të kujt ishte regjistruar ky telefon i zhdukur.

“Sot ne kërkuam dy prova të tjera me rëndësi për çështjen. I kërkuam Gjykatës të thërresë me cilësinë e dëshmitares Majlinda Popoviç. Azem Hajdari para se të vritej dhe ditën e vrasjes mbante si telefon, numrin që kishte me kontratë kjo shtetase” – tha Beqiri për DITA.

Zonja Popoviç me origjinë malazeze nga Vraka e Shkodrës, ishte një mikeshë e Azemit.

“Izeti ka këmbëngulur gjithmonë në zbardhjen e tabulateve të bisedave të Azemit, ndërkohë që telefoni i tij është rrëmbyer dhe zhdukur natën e vrasjes. Këtu mund të kapet filli i artë që do të zbardhë vrasjen dhe shumë enigma të tjera. Në këtë numër telefoni që figuron në emrin e Majlinda Popoviç, me banim në Shkodër, Azemin e kanë nxjerrë në pritë ku edhe e vranë” – tha Beqiri.

I pyetur se çfarë priste ai nga kjo dëshmitare, Beqiri u përgjigj:

“Kjo dëshmitare mendojmë se do të hedh dritë për këtë fakt dhe më tej do të kërkojmë ku ndodhet ky telefon si dhe tabulatet e tij për bisedat e zhvilluara para dhe mbas vrasjes së Azem Hajdarit”.

As Popoviçi nuk u thirr dhe as telefoni nuk u gjet.

Foto kryesore: Sali Berisha në spital duke marrë në pyetje të mbijetuarin pas vrasjes së Hajdarit.

Foto poshtë: Izet Haxhia me avokatin Beqiri poshtë dhe ndihmës-avokatin lart, gjatë procesit të fundit që e ridënoi për vrasjen e Hajdarit

n.s. / dita