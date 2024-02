FOTO: “Nuk është peshk i madh, është balenë”, zbulohet identiteti i shqiptarit që u kap në Bolivi me lordin e drogës

Pas një operacioni të madh antidrogë në Bolivi, ku u arrestua një nga trafikantët më të mëdhenj të drogës në Amerikës Latine, u zbuluan emrat e të arrestuarve dhe ndër ta figuron edhe një shqiptar. Ai quhet Lorenc Hyseni.

Policia boliviane njoftoi se braziliani Lourival Máximo da Fonseca, një nga trafikantët më të mëdhenj të drogës në Amerikë, iu dorëzua Policisë Federale braziliane këtë të premte, dhe në të njëjtën kohë Prokuroria bastisi një biznes që ky person kishte në kryeqytetin Santa Cruz, ku ai dyshohet se ka pastruar para nga trafiku i drogës.

I huaji u transferua me roje të forta policie në aeroportin El Trompillo, ku u hipën në një helikopter dhe u dërgua në komunën e Puerto Quijarro, në kufi me qytetin brazilian të Corumbá, i cili i përket shtetit të Mato Grosso do Sul.

Pas orës 19:30, Lourival Máximo da Fonseca, alias “Tião, iu dorëzua Policisë Federale të Brazilit në zyrën e Emigracionit në Corumbá.

Ministri i Qeverisë boliviane, Eduardo del Castillo, e cilësoi kapjen e Lourival si goditjen më të madhe ndaj trafikut të drogës dhe beson se nuk do të ishte vetëm një ‘peshk i madh’ që do të kapej nga grupet speciale të policisë, por një “balenë e trafikut të drogës”.

“Kjo do të ishte, sipas zhargonit vulgar, jo vetëm kapja e një peshku të madh trafikant droge, por do të ishte një balenë e trafikut të drogës. Bëhet fjalë për një nga pesha të rënda të trafikut të drogës në rajon, një person që kërkohej për dërgimin e drogës në vendet evropiane nga i gjithë kontinenti ynë. Pra, flasim për një nga kapjet e një prej trafikantëve më të mëdhenj të drogës që ka ekzistuar ndonjëherë në vendin tonë”, tha ai.

Del Castillo tha se da Fonseca u ekstradua në vendin e tij të origjinës, sepse ka një njoftim të kuq nga Interpoli, pra një urdhër arresti fillestar që nga administrata e 2014 për krimin e trafikut të drogës.

Përveç kësaj, ai tregoi se Lourival Máximo da Fonseca ishte pronar i dy kontejnerëve të drogës, të destinuara për në Belgjikë, një në Bolivi me 8.7 ton kokainë dhe një tjetër në Peru me 7.2 ton të njëjtën substancë.

“Gjithçka filloi me hetimin e ngarkesës më të madhe të kokainës së kapur në Oruro – Bolivi disa muaj më parë, 8.7 tonë, e cila na lejoi gjithashtu të alarmonim vendet fqinje dhe të gjenim ngarkesa të ngjashme në Peru dhe vendet evropiane. Hetimi tregoi se ka shumë të ngjarë që origjina e këtyre ngarkesave të vinte nga rajoni Chiquitania, në Santa Cruz,” shpjegoi ai.

Po ashtu, Policia dhe Prokuroria boliviane kanë bastisur pasditen e sotme një punishte frigoriferike, që ndodhet në unazën e katërt dhe Radial 16, që dyshohet se i përket këtij braziliani. Sipas hetimeve, në këtë biznes pastroheshin para nga trafiku i drogës.

Për këtë arsye, Prokuroria nisi hetimet për veprën penale të legjitimimit të fitimeve të paligjshme. Megjithatë, pronarja e shtëpisë së bastisur mbërriti në vendngjarje dhe tha se ajo e kishte marrë me qira pronën e saj në mënyrë që punishtja të mund të funksiononte dhe tregoi se nuk ishte në dijeni të prejardhjes së Lourival Máximo da Fonseca.

n.s. / dita