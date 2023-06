FOTO: Udhëheqësi serb i Bosnjës thotë se është krenar që merr çmimin nga Presidenti rus

Presidenti i Republika Srpska, një nga dy entitetet përbërëse të Bosnjë dhe Hercegovinës, tha se ishte krenar që mori Urdhrin e Aleksandër Nevskit nga presidenti rus Vladimir Putin, shkruan media ruse Tass.

“Jam krenar”, shkroi Milorad Dodik në Twitter, duke publikuar dekretin e presidentit rus për dhënien e çmimit për “kontributin e madh në zhvillimin e bashkëpunimit midis Federatës Ruse dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe rritjen e partneritetit me Republikën Srpska”.

Gjatë vizitës së tij në Moskë nga 23 deri më 25 maj, Dodik tha se Rusia do të jetë një shtyllë e rendit të ri botëror shumëpolar. Para takimit të tij me udhëheqësin rus, ai tha se donte të diskutonte “një botë në të ardhmen”, në mënyrë që Republika Srpska “të mund të përshtatej” me realitetin e ri.

Më herët, Dodik deklaroi se Republika Srpska nuk do të vendosë sanksione anti-ruse dhe në vend të kësaj do të zhvillojë lidhje me Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara.

Ai ripohoi se republika do të vazhdojë në rrugën e saj për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian, duke iu shmangur NATO-s në këtë proces.

Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, të irrituar nga zgjedhja e Dodik për të bllokuar pranimin e vendit të tij në NATO, kanë vendosur sanksione ndaj tij.

j.l./ dita