Gara për punësimet e reja në 9-vjeçare dhe gjimnaze, datat e testimit për mësuesit e çdo profili lëndor

Nis nesër faza e dytë të konkurrimit për vendet e lira të punës në shkollat publike të arsimit parauniversitar në vend me zhvillimin e provimit të informatizuar.

Autoritetet e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit kanë detajuar tashmë kalendarin zyrtar me afatet se kur do të zhvillohen provimet për mësuesit e të gjitha profileve lëndore, të cilin e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit.

Sipas afateve të përcaktuara provimet do të nisin në datën 4 korrik, për të vijuar deri në datën 2 gusht. Testimet e informatizuara do të zhvillohen në Qendrën e Shërbimeve të Arsimit. Sikundër dhe e theksuam më lart, mësuesit e gjuhës shqipe dhe letërsisë do të japin provimin të parët. Duke qenë se numri i kandidatëve që garojnë për vendet e lira të punës në këtë profil është i madh, testimet do të vijojnë për katër ditë me radhë, ndërkohë që në secilën ditë do të zhvillohen 5 raunde testimesh në Qendrën e Shërbimeve të Arsimit.

Provimi i informatizuar

Autoritetet e arsimit sqarojnë se në fazën e dytë do të lejohet të hyjnë vetëm arsimtarët që kanë kaluar me sukses fazën e parë të konkurrimit që është aplikimi online në portalin “Mësues për Shqipërinë 2023” brenda afatit të përcaktuar. Ekspertët sqarojnë se në testimin e informatizuar mësuesit do të vlerësohen për: Njohjen e dokumentacionit zyrtar që lidhet me profesionin e mësuesit dhe që shërben si rregullator në punën e përditshme të mësuesit për çdo institucion arsimor, njohjen e dokumentacionit kurrikular të programit lëndor, njohuritë rreth aspekteve të pedagogjisë, metodologjisë dhe përdorimit të TIK-ut në mësimdhënie, njohuritë rreth aspekteve të etikës dhe të komunikimit, njohuritë rreth drejtshkrimit të gjuhës shqipe, si dhe njohuritë rreth përmbajtjes shkencore të lëndës që zhvillon mësim.

Ndërkohë që janë detajuar edhe rregullat që do të duhet të zbatoni për të mos rrezikuar mbetjen jashtë konkurrimit. Kështu, për të mos rrezikuar përjashtimin nga gara, në ditën e testimit, kandidati duhet të jetë i pajisur me: letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë, dokumenti origjinal dhe kopje të tyre, si dhe formularin e pjesëmarrjes në testimin e informatizuar të lëshuar nga komisioni i vlerësimit të dosjeve në DRAP. Siç ndodh edhe me provimet e shtetit, edhe për testin e informtaizuar për çdo mësues orari i pjesëmarrjes në provim do të jetë i përcaktuar dhe nuk do të ketë ndryshime orari përtej planifikimit të publikuar në faqen zyrtare të QSHA-së.Çdo mësues duhet të verifikojë më parë datën dhe orën e saktë se kur do të duhet të paraqitet në QSHA për të plotësuar testin e informatizuar sipas profilit lëndor në të cilin ka aplikuar.

Përzgjedhja e fituesve

Në garë për vendet e lira të punës përgjatë këtij viti janë: mësuesit e arsimit parashkollor, arsimit fillor, matematikës, kimisë, fizikës, gjeografisë, edukimit fizik, historisë, gjeografisë, muzikës, gjuhëve të huaja, shkencave sociale, biologjisë, arsim special, artit pamor, gjuhës shqipe dhe letërsisë, si dhe informatikës.

Skema e vlerësimit të mësuesve edhe për portalin e punësimit të këtij viti do të jetë e njëjtë.Në këto kushte, vlerësimi i kandidatëve, të cilët kanë aplikuar për t’u punësuar në vendet e lira që krijohen në profilin e tyre në qytetet ku kanë aplikuar përbëhet nga pikët që ai ka siguruar në fazën e parë të konkurrimit nga pikët e dosjes, si dhe pikët e fituara nga testimi që do të zhvillohet përgjatë këtij muaji, sipas afateve të vendosura për secilin profil.

Rezultati i këtyre dy treguesve përbën edhe pikët finale të mësuesit. Mësuesit që kanë siguruar nivelin më të lartë pikëve do të jenë të parët që do të ftohen të zgjedhin vendet e punës, sipas kuotave të lira të raportuara për çdo njësi vendore të arsimit në vend.

“Renditja përfundimtare për çdo lëndë bëhet sipas pikëve totale që nxirren nga shuma e pikëve të marra në vlerësimin e dosjes së aplikimit dhe pikëve të marra në testimin “Mësues për Shqipërinë 2023. Renditja fillon me kandidatin me më shumë pikë dhe vijon në rendin zbritës. Kandidati i cili në renditjen e përgjithshme sipas profilit, apo lëndës është renditur me numrin më të madh të pikëve, ka të drejtën të zgjedhë i pari vendin e lirë të punës ku do të lidhë kontratën. Ky kandidat me pikët më të larta, ftohet nga komisioni dhe zgjedh një nga vendet e lira me ngarkesë të plotë, të pjesshme, apo dhe të përhershme, sipas preferencave të shprehura edhe prej tij vetë”, sqarohet në udhëzimin e miratuar më herët nga MAS në lidhje me procedurat e punësimit nëpërmjet portalit online. Po sipas këtij udhëzimi, kandidatët nuk mund të refuzojnë më shumë se tri vende pune të lira, në tri njoftime të njëpasnjëshme të komisionit. Në rast se kjo ndodh mësuesi hiqet nga lista e renditjes, duke i lënë vendin e përzgjedhjes një tjetër kandidati.

Në testimin e informatizuar mësuesit do të vlerësohen për:

Njohjen e dokumentacionit zyrtar që lidhet me profesionin e mësuesit dhe që shërben si rregullator në punën e përditshme të mësuesit për çdo institucion arsimor.

Njohjen e dokumentacionit kurrikular të programit lëndor.

Njohuritë rreth aspekteve të pedagogjisë, metodologjisë dhe përdorimit të TIK-ut në mësimdhënie.

Njohuritë rreth aspekteve të etikës dhe të komunikimit.

Njohuritë rreth drejtshkrimit të gjuhës shqipe.

Njohuritë rreth përmbajtjes shkencore të lëndës që zhvillon mësim

Gjatë paraqitjes për pjesëmarrje në testim, kandidati:

Duhet patjetër të paraqitet pranë QSHA-së 30 minuta para orarit të përcaktuar për zhvillimin e testit.

Duhet të ketë me vete vetëm dokumentet e kërkuara Letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë, dokumentin origjinal dhe kopje të tyre, si dhe formularin e pjesëmarrjes në testimin e informatizuar të lëshuar nga komisioni i vlerësimit të dosjeve në DRAP.

Duhet të ketë me vete stilolaps për nënshkrimin e deklaratës dhe rezultatit të testimit.

Nuk lejohen celularët, çantat dhe sende të tjera personale të panevojshme për zhvillimin e testimit.

Kandidatët, të cilëve u mungojnë këto dokumente, nuk mund të marrin pjesë në testimin e informatizuar

Pranvera Kola\Dita