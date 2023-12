Gazeta italiane zbardh kostot e marrëveshjes: Shqipëria do paguhet 5 herë më shumë për refugjatët

300 mln euro do t’i kushtojë shtetit italian strehimi i refugjatëve nga lindja e mesme në Shqipëri, konkretisht në Shëngjin dhe në fshatin Gjadër të Lezhës.

Detajet teknike janë zbardhur nga gazeta italiane “L’esspreso” për funksionimin e kampit dhe kostot për të mbuluar çdo shërbim të mundshëm, nga uji i pijshëm, energjia elektrike, kanalizimet e deri tek infrastruktura e në perimetrin e kampit.

Sipas dokumentit, e terë zona ku do të ngrihet kampi i refugjatëve nuk është e pajisur me kanalizim publik dhe është e nevojshme të ndërtohet një rezervuar me kapacitet të përshtatshëm ose të ndërtohet një impiant për pastrimin e tyre.

Uji i pijshëm është parashikuar të merret nga një depo me pompa, por nëse nuk është mjaftueshëm për të mbuluar të gjithë qëndrën mendohet edhe ndërtimi i rezervuarëve për të siguruar sasinë e nevojshmë të ujit në kamp.

Protokolli nënshkruar nga Italia dhe Shqipëria ka një vlerë prej 230 milionë eurosh, ndërsa 75 milionë të tjera parashikohet të paguhen për eksportin dhe lidhjen e sistemit gjyqësor italian me Shqipërinë, duke e kaluar vlerën e 300 mln eurove.

Shifër kjo, që sipas gazetës “L’esspreso” është të paktën 5 herë më e lartë se kosotot që Italia ka paguar për administrimin e fluksit të emgrantëve në territorin e saj.

Për trajtimin e emigrantëve në qëndrat e përheshme në Itali janë paguar 52 milionë euro për katër vjet, ndërsa transformimi i Shëngjinit dhe veçanërisht Gjadrit do t’i kushtojë shtetit fqinj disa fish me shumë.

j.l./ dita