Gazetares i grabisin telefonin live gjatë festimeve, reagimi i saj është epik (VIDEO)

Gazetares kolumbiane Mayra Tenorio i vodhën celularin kur po bënte një lidhje live për ‘Citytv’, duke mbuluar festimet e Club Millonarios si kampione e ligës kolumbiane, pasi mundi Atlético Nacional.

Gazetarja u përpoq të komunikonte me tifozët që ishin përreth stadiumit El Campín, për të parë nëse kishin parë ndonjë gjë dhe për të rikuperuar telefonin e saj celular, por imazhet e zhgënjimit të saj përfunduan duke u bërë virale në Kolumbi: “Nuk e pashë kush, por gjëja më e rëndë është se unë e ndjej që nuk mund të dilja më në rrugë e qetë dhe unë dola për punë, por përfundova i grabitur. Prandaj vendosëm ta publikojmë regjistrimin. Kam vendndodhjen e qelizës telefonike, unë kam bërë tashmë një ankesë, por ne ende duhet të presim dhe të shohim nëse mund të rikuperohet.”

“E kuptova grabitjen sepse i kisha lidhur kufjet me celularin, të cilin po e shërbeja dhe sigurisht, sapo u vodh, ndjeva se sinjali ishte zhdukur”, shpjegoi Mayra Tenorio. Më tej shtoi: “Nuk do të them që ai që vodhi celularin është fans, sepse një fans e ka pasion futbollin dhe e do sportin. Unë jam ajo gazetarja që rri në këmbë, e çorientuar dhe i vë dorën në kokë, sepse nuk e kupton se si mund t’i ndodhë diçka e tillë gjatë punës së saj. Nuk duhet të normalizojmë grabitjen dhe as të lejojmë që viktima të jetë fajtori. Nuk është e drejtë të normalizohet se kjo ndodh në Kolumbi!”.