“Genc, na i memorizo pak”, Berisha i kërkon avokatit ndihmë për të kujtuar pyetjet që iu bënë nga SPAK

Ish-kryeministri Sali Berisha pasi doli nga ambientet e Prokurorisë së Posaçme u shfaq pak i hutuar në komunikimin me gazetarët teksa tregonte pyetjet që u kishin drejtuar prokurorët e SPAK.

Ai i kërkoi ndihmë avokatit, Genc Gjokutaj për të sjellë në kujtesë pyetjet që i ishin bërë.

Berisha: Nuk ishin pyetje ato, por një vetëdenigrim… Genc na i memorizo pak se ishin kaq pyetje mediokër sa…

Ndërhyrja e avokatit Gjokutaj: Sot është rrezuar çdo masëe sigurie e vendosur për mos-paraqitjen e Berishës në SPAK. Nuk kishte asnjë pyetje që t’i referohej një prove.

Berisha tha se u shpreh se mes të tjerash u pyet në lidhje me letrat me vlerë.

Berisha u shpreh se si pasojë e ligjit të dekretua nga ai në 1995 kur ishte president i vendit, dhëndri Jamarbër Malltezi, ka përfituar vetëm 64 euro.

“Për letrat me vlerë u përmbajta të mos i fyeja. Historia e letrave me vlerë, është praktikë e dekretuar nga unë në 1995, ku në shumë vende ish komuniste propozohej emetimi i tyre që qytetarët të fitonin nga privatizimi i pasurive. Letrat me vlerë, vendimi doli 1 muaj pasi ishin paguar 90 përqind të detyrimeve shtetërore, familja Begeja kishte 40 përqind, gjithsej kishin 5 përqind për të paguaj.

Jamarbër Maltezi fitoi gjithsej 64 euro.

Së fundi, Edi Rama është personi që…nëse Berisha nuk ka asnjë firmë në procesin e parablerjes, kryeministri ka një seri firmash në këtë proces. Akuzat që i bëhen Berishës se e ndryshoi destinacionin, është identike që Berisha bleu Ramën për të pasuruar dhëndrin e tij. Edhe kur ndërhyri për Zogun e Zi, bëri ligjin”, tha ai.

j.l./ dita