Gerard Pique nxjerr të dashurën e re me bikini para familjes, pushime relaksuese në Kroaci

Revista ‘Lecturas’ ka publikuar foto nga pushimet ekzotike të ish-mbrojtësit të Barcelonës, Gerard Pique, me të dashurën e re Clara Chía dhe Gerard Piqué. Në kopertinën e revistës gossip, janë parë duke shijuar pushimet në Kroaci, destinacion i zgjedhur nga çifti dhe familja e ish-futbollistit.

Por çifti nuk ka shkuar vetëm, por e gjithë familja e Piqué ka dashur t’i shoqërojë në këtë shkëputje verore më se të nevojshme. Imazhi që ka zgjedhur ‘Lecturas’ për kopertinën e tij nuk mund të ishte më i mirë, dhe është se Clara Chía shihet me bikini në komandën e bordit të sërfit me paddles, ndërsa Gerard Piqué mban syzet e tij të zhytjes në ballë dhe është ulur në pjesa e përparme, teksa duket sikur ka nevojë për më shumë pushime. Clara Chía me një bikini të gjelbër ushtarake.

Në imazhet e ofruara nga revista ‘Lecturas’ shihen edhe prindërit e Gerard Piqué dhe çifti i sapomartuar, Marc Pique dhe María Valls. Familja Pique u pa më tej e relaksuar, ndërsa hanin në bordin e anijes.