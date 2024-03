Gërdeci, Mihal Delijorgji paraqitet në gjyq, por nuk pranoi të dëshmonte!

Ish- administratori i Albademil Mihal Deliorgji ishte personi i vetëm që u paraqit ditën e sotme në procesin “Gërdeci”, por nuk preferoi të dëshmonte.

Avokatët e ish ministrit të Mbrojtjes, Fatmir Mediu kërkuan që dëshmitë e dhëna nga Deliorgji, si person në hetim dhe si i pandehur, të bëhen pjesë e fashikullit të gjykimit, kërkesë që u pranua nga GJKKO.

Nga ana tjetër, ish sekretarja e Ministrisë së Drejtësisë, Anjola Agolli, Luan Hoxha dhe Denis Hajdari nuk u paraqitën në seancë për të disatën herë, ndërsa gjykata përsëriti sërish thirrjen e tyre.

Për Denis Hajdarin, Prokuroria e Posaçme kërkoi që te bëhet shoqërimi i detyrueshëm i tij, pasi ka marrë dijeni për seancën.

E pyetur nga mbrojtja e Mediut, GJKKO vendosi të lë të pandryshuar mënyrën e marrjes në pyetje të përfaqësuesve te kompanisë amerikanë SAC, që sipas gjykatës do të behet me letërporosi dhe jo me video konferencë.

Seanca e radhës u caktua më datë 9 prill në orën 09.00.

b.m/dita