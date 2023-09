Gërmoi tunelin për të shkuar në depon e Gjykatës në Mali të Zi, identifikohet gruaja ‘misterioze’, dyshohet me origjinë serbe

Janë identifikuar të dyshuarit që hapën tunelin nën ndërtesën e Gjykatës së Lartë të Podgoricës që çon në depo.

Sipas njoftimit nga autoritetet, katër persona janë identifikuar si të dyshuar dhe se janë shtetas të Serbisë, por dy persona janë ende të paidentifikuar. Portali ‘CdM’ njoftoi se policia malazeze ka fotografi të gruas që ka hyrë në godinë , si dhe se publiku do të ftohet për të ndihmuar dhe mbështetur identifikimin e saj.

“Në kallëzimin penal që do të bëjë UP-ja do të përfshihen gjashtë persona: MM (1970), JD (1993), MV (1991), VE (1991), të gjithë shtetas të Serbisë. Në këtë kallëzim penal do të përfshihen edhe dy persona të panjohur. , ku ende jemi duke mbledhur prova të caktuara, por mendoj se shumë shpejt do të kemi edhe identitetin e atyre dy personave. Njëri prej tyre është person me letërnjoftim fals”, tha Terziq, i cili ka dorëzuar një pamje të kartës së identitetit.

Ai ka pyetur qytetarët nëse kanë informacion për këtë person femër të informojnë Policinë.

“Tani pres ndihmën e qytetarëve në lidhje me informimin e punonjësve të policisë nëse e dinë emrin dhe mbiemrin e kësaj femre. Kjo femër është personi nga fotoja, por jo të dhënat e saj. Është dokument fals, por Fotografia në bazë të personave të intervistuar në hetim është vërtetuar se është fotografi identike. Kjo grua është një nga personat që ka marrë pjesë në këto aktivitete kriminale”, ka theksuar Terziq.

Theksi i gruas në komunikimin me dëshmitarin, nuk ishte i qartë dhe tregonte se personi ishte nga Serbia apo Bosnja e Hercegovina.

j.l./ dita