Gjirokastra dhe Korça mes rajoneve me rënien më të madhe të shtesës natyrore të popullsisë në Europë

Emigracioni dhe plakja po e ulin me shpejtësi popullsinë e Shqipërisë.

Të dhënat krahasuese të Eurostat tregojnë se, Gjirokastra dhe Korça u renditen në Rajonet e Europës më rënien më të madhe të shtesës natyrore të popullsisë në vitin 2021.

Shtesa natyrore e popullsisë së Gjirokastrës ra nga janari i vitit 2021 në janarin e vitit 2022 ra me 7 për qind, ndërsa në qarkun e Korçës me 4.3 %. Në hartën e zbardhur rajonet me ngjyrë e artë më të erret përfaqësojnë rënien më të madhe të shtesës natyrore të popullsisë mbi 7 për qind dhe ato me të çelët janë rajonet më rritjen më të madhe shtesës natyrore. Gjithashtu qarqet e Dibrës, Kukësit dhe Tiranës renditen ndër rajonet me shtesën më të lartë natyrore. Në Shqipëri veç faktorëve të tjerë, shtesa natyrore popullsisë u ndikua negativisht nga mortaliteti i lartë që shkaktoi pandemia Covid- 19, ku vdekjet shtesë u rriten rreth 30%.

Ndërmjet 1 janarit 2021 dhe 1 janarit 2022, gjatë pandemisë COVID-19, popullsia e BE-se u ul me 265,257 persona. Ky reduktim i atribuohet ndryshimeve natyrore të popullsisë (më shumë vdekje sesa lindje), pasi migrimi neto mbeti pozitiv (më shumë njerëz hynë në BE sesa u larguan). Për më tepër, pandemia luajti një rol. Në të njëjtën periudhë popullsia e Shqipërisë u ul me 36 mijë persona me një rënie 1.2%, ndërsa shtesa natyre ishte negative me rreth 3300 persona pasi pandemia i çoi vdekjet në nivele më të larta se lindjet.

Nga 3, 980 rajone të Europës në 1 164, për të cilat disponohen të dhëna, kishin një normë negative të shtesës natyrore të popullsisë (e përfaqësuar nga tonet e forta të ngjyrës së arit në hartë), 173 rajone regjistruan një normë pozitive dhe 11 rajone nuk panë asnjë ndryshim (i njëjti numër lindjesh me vdekjet), të dyja të paraqitura në tonet jeshile-blu në hartë.

Në vitin 2021, të gjitha rajonet e Bullgarisë, Estonisë, Kroacisë, Letonisë, Lituanisë, Hungarisë, Portugalisë dhe Rumanisë regjistruan norma negative të ndryshimit natyror të popullsisë. Në rastet e Çekisë, Italisë, Polonisë, Sllovenisë dhe Sllovakisë, pothuajse çdo rajon regjistroi ë normë negative me nga një përjashtim secili.

Më të prekura nga humbja e popullsisë ishin të gjitha rajonet e Bullgarisë. Në të kundërt, çdo rajon në Irlande kishte norma pozitive të ndryshimit natyror të popullsisë në vitin 2021, ndërsa një numër relativisht i lartë rajonesh në Belgjikë, Francë, Holandë, Austri dhe Suedi gjithashtu regjistruan norma pozitive. Kështu ndodhi edhe në Luksemburg dhe Qipro.

Sipas të dhënave nga INSTAT, në Shqipëri gjatë vitit 2021 lindën 27.284 foshnja, duke shënuar një rënie me 2,8 %, krahasuar me një vit më parë. Gjatë vitit 2021 humbën jetën 30.580 persona, duke shënuar një rritje me 10,8 %, krahasuar me 2020.

Gjatë vitit 2021, katër qarqe të vendit shënuan shtesë natyrore pozitive të popullsisë, ndërsa në tetë qarqet e tjera shtesa natyrore e popullsisë ishte negative. \Monitor\

