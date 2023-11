GJKKO nuk ndryshon masën e sigurisë, Beqaj mbron koncesionin e sterilizimit: Kam rezerva por s’do apeloj! 

GJKKO ka lënë në fuqi masën e detyrimit të paraqitjes dhe të ndalimit të daljes jashtë shtetit për ish ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj i cili akzuohet për shpërdorim detyre në dosjen e koncesionit të sterilizimit.

Ish ministri i Shëndetësisë i ka qëndruar deklaratave të tij se nuk do të apelojë masën e sigurisë të caktuar nga GJKKO.

Pas seancës në gjykatën e Posacme, e para pas caktimit të masësn detyrim paraqitje, Beqaj u shpreh se do të jetë në dispozicion të këtij procesi. Ndërsa shtoi se cfarë është bërë në shëndetësi lidhur me sterilizimin, ka qenë gjithcka e mirë.

“Kam vetëm dy mesazhe jam në dispozicion të këtij procesi, kam vendosur të mos e kundërshtoj, vijoj të besoj se cfarë kemi bërë ka qenë gjë e mirë. Për çëshjen në janar bëhen 8 vite që hetohet, tashmë 400 kirurgë operojnë në kushte sterile”, u shpreh Beqaj.

Vendimi i GJKKO:

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari Erjon Bani, me vendimin Nr. 127 Akti, datë 20.11.2023, vendosi:

1. Vazhdimin e masës së sigurimit “Ndalimi i daljes jashtë shtetit” dhe “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga nenet 233 dhe 234 të K.Pr.Penale, caktuar ndaj personit nën hetim Ilir Beqaj, me vendimin Nr. 119, datë 16.11.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

2. Ngarkohet Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në bashkëpunim me policinë gjyqësore për ekzekutimin e këtij vendimi.

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në në Gjykatën e Posaҫme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar brenda 5 (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.

p.k\dita