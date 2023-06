Gjyqi i humbur, Amber Heard i paguan ‘këstin’ e parë Johnny Deep, 1 mln dollarë

Aktorja Amber Heard pagoi rreth një milion dollarë (926,531 euro), që i detyrohej ish-bashkëshortit të saj, gjithashtu aktorit Johnny Depp, pasi humbi gjyqin për shpifje mediatike, të mbajtur në qershor të vitit të kaluar, në një gjykatë të Fairfax County (Virginia, SHBA), raportuan mediat amerikane.

Beteja gjyqësore gjashtëjavore kulmoi me një gjobë prej 10 milionë dollarësh kundër Heard, për dëmtimin e reputacionit të yllit të “Pirates of the Caribbean”, duke iu referuar vetes si viktimë e abuzimit në familje në një rubrikë të botuar në ‘The Washington Post’.