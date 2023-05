Granit Xhaka i jep lamtumirën Arsenalit me dopietë

Granit Xhaka luan takimin e fundit me Arsenalin. Mesfushori me origjinë shqiptare do të largohet nga skuadra londineze si lojtar i lirë, dhe e ardhmja e tij pritet të jetë në Bundesliga.

Gunners po përballen me Wolves në “Emirates”, sfidë të cilën e kryesojnë 2-0 falë dy golave të Xhakës brenda 3 minutave. 30-vjeçari zhbllokoi me kokë takimin në minutën e 11’, ndërkohë që festoi sërish tri minuta më vonë, duke u gjendur në momentin e duhur në zonën kundërshtare. Një mbyllje emocionuese për kapitenin e kombëtares zvicerane, i cili u transferua tek Arsenali në verën e vitit 2016 për 45 milionë euro nga M’Gladbach.