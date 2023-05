Guvernatori republikan i Florida shpall kandidaturën për Presidencialet 2024 dhe i prish planet Trump

Guvernatori i Floridës, Ron DeSantis, hyri në garën presidenciale të vitit 2024 të mërkurën, duke u futur në një garë të stërmbushur paraprake republikane, që do të testojë si apelin e tij kombëtar si një konservator kulturor i hapur, ashtu edhe gatishmërinë e GOP për të lëvizur nga ish-presidenti Donald Trump. 44-vjeçari republikan zbuloi vendimin e tij në një dosje të Komisionit Federal të Zgjedhjeve përpara një bisede në internet me CEO të Twitter, Elon Musk.

Ai shënon një kapitull të ri në ngritjen e tij të jashtëzakonshme nga kongresmen pak i njohur në guvernator me dy mandate në një figurë udhëheqëse në betejat e hidhura të kombit mbi racën, gjininë, abortin dhe çështje të tjera përçarëse.

DeSantis konsiderohet të jetë rivali më i fortë republikan i Trump, edhe pse guvernatori përballet me pyetje në lidhje me politikat e tij të ekstremit të djathtë, personalitetin e tij në gjurmët e fushatës dhe mungesën e marrëdhënieve të tij në të gjithë ekosistemin republikan. Megjithatë, ai ka gjeneruar interes të konsiderueshëm në mesin e votuesve primar të GOP duke e paraqitur veten si një version më i ri dhe më i zgjedhur i ish-presidentit 76-vjeçar.

Kandidati republikan pritet të përballet me presidentin demokrat Joe Biden në zgjedhjet e përgjithshme në nëntor 2024.

DeSantis, i cili me gjasë nuk do të ishte bërë guvernatori i Floridës pa miratimin e Trump, ka adoptuar personalitetin e zjarrtë të ish-presidentit, politikat e tij populiste dhe madje disa nga retorika dhe sjelljet e tij. Megjithatë, DeSantis ka një gjë që nuk e ka rivali i tij: një pretendim të besueshëm se ai mund të jetë më i zgjidhshëm se Trump, i cili përballet me kërcënime të shumta ligjore, duke përfshirë akuzat penale në Nju Jork, dhe që kryesoi humbjet e republikanëve në tre zgjedhje kombëtare radhazi.