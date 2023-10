Halloween-i në Shtëpinë e Bardhë, Zonja e Parë maskohet si mace, ndërsa Blinken vesh djalin si Zelensky

Kungujt, pemët me gjethe në ngjyrë vjeshte dhe një shtrigë që fluturonte kundër hënës së plotë ishin ndër dekorimet e vendosura në Shtëpinë e Bardhë për festën e Halloween, të organizuar nga Jill dhe Joe Biden. Çifti presidencial i priti me shumë gëzim maskimet për të festuar këtë ditë. Joe Biden zgjodhi një ‘look casual’ me një kapele në kontrast me gruan e tij, e cila festoi Halloween duke u veshur si një mace, me veshë, mustaqe dhe hundë të lyer.

Jill Biden u lexoi fëmijëve “10 kungull drithërues”, ndërsa sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Karin Jean-Pierre u vesh si engjëll teksa lexonte “Fshesa e parë”. Ndër fëmijët që ishin në këtë ngjarje ishin edhe ata të Anthony Blinken. Sipas NYPost dhe Independent, djali 4-vjeçar i Sekretarit të Shtetit është veshur si “Zelensky”. Blinken i vogël kishte të ngjitur flamujt e SHBA-së dhe Ukrainës në këmishën e tij.

p.c. / dita