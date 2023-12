Heroi që priste pranverën

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj

Në 80 vjetorin e rënies së Heroit të Popullit Ali Demi

Lindi dhe u mëkua në tokën zjarr…

Ali Demi lindi në Filat të Çamërisë më 18 janar 1918, në familjen atdhetare të Demve të Çamërisë. Prindrit e tij Ahmet Luçe Demit dhe i Nazo Xhafo, si dhe tërë rrethi familjar bënin kujdes në rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Aty heroi i ardhshëm mbaroi shkollën fillore dhe njohu bëmat e patriotëve të mëdhenj të Çamërisë si Çelo Mezani, Osman Taka, Xhafer Demi, Rexhep Demi e Musa Demi. Në vitin 1927, Aliu me një bursë studimi paraqitet në konviktin “Çamëria” të Sarandës, ku kishin filluar të mësonin gjuhën amëtare edhe fëmijët çamë. Ndërsa në vitin 1932 ndjek studimet në qytetin e gurtë, në gjimnazin e Gjirokastrës ku studioi për katër vjet. Gjatë kohës së studimit u njoh dhe lexoi librat e parë progresistë të kohës. Aty u njoh me heroizmin e treguar nga Çerçiz Topulli dhe Mihal Grameno, por dhe mori edukatë nga profesorët Kristo Fundo, Fadil Rrepishti, Eqerem Çabej, Kristo Kono dhe Eftim Qose. Bashkë me mjaft gjimnazist organizon shoqatën “Skënderbeu” dhe më pas “Qepa”. Mbi bazën e këtyre shoqatave drejton dhe gazetën me të njëjtin titull. Pas ngjarjeve të kryengritjes antizogiste të Fierit, një vit më vonë bashkë me shokun e ngushtë Themo Vasi dhe kushëririn Njazi Demi organizon revoltën e nxënësve për kushtet e këqia të jetesës. Ministria e Arsimit i përjashton të tre nga shkolla, së bashku me disa shokët të tjerë.

Ali Demi vjen në Tiranë dhe regjistrohet në gjimnazin e Tiranës, ku menjëherë njihet dhe lidhet ngushtësisht me Qemal Stafën, Vasil Shanton, të cilët e bënë dhe anëtar të Grupit Komunist të Shkodrës. Me mbarimin e studimeve fillon punën si punonjës provizor në Post-Telegrafën e Tiranës, ku drejton një nga celulat e para komuniste. Organizon një protestë të punëtorëve në Drejtorinë e Përgjithshme të Postë Telegrafës në Tiranë dhe bie në sy të fashistëve italianë për veprimtarinë e tij antifashiste. Me fillimin e Luftës Italo-Greke mobilizohet në batalionin shqiptar “Tomorri” dhe shkon në front, por qëllimi i tij është organizimi i sabotimit të kësaj lufte. Në përgatitjen dhe luftën kundër Greqinë, Italia po përdorte në interes të saj gjendjen diskriminuese të shqiptarëve në Çamëri. Kur shpërtheu lufta italo-greke në vitin 1940, u thellua tensionin politik në Çamëri. Qenë të shumta përpjekjet nga pushtuesi për ta patur bashkëpunëtor nga minoriteti shqiptar. Popullsia çame gjatë regjimit fashist të Metaksait kishte vuajtur shumë, por në këtë luftë mbajti qëndrim neutral ndaj palëve. Me thyerjen e ushtrisë italiane dhe tërheqjes e saj nga Greqia, dhuna dhe terrori mbi popullsinë shqiptare të Çamërisë, u bë më intensive, prej qeverisë së re greke. Ali Demi pasi dezerton nga radhët e ushtrisë shkon në Filat ku takon prindërit dhe menjëherë lë frontin me një grup të madh shqiptarësh dhe kthehet në Tiranë, duke i fshehur armët në shtëpinë e Bije Vokshit.

Shtëpia me nr. 66

Në prag të themelimit të Partisë Komuniste Shqiptare dhe bashkimit të grupeve komuniste kryeson një grup për përgatitjen e konferencës së Grupeve Komuniste, nga e cila u themelua PKSH në shtëpinë e mikut te tij Xhemal Cani. Është një nga 200 komunistët e parë dhe vazhdon të drejtojë një celulë “trojka” të përbërë gjithnjë nga tre veta. Në shkurt të vitit 1942 sjell familjen e tij nga Çamëria. Shtëpia nr. 66, në rrugën e Shëngjergjit të Tiranës kthehet në një nga bazat më të rëndësishme të luftës ilegale, ku zhvillohet Konferenca e Parë e Aktivit të PKSH për Tiranën, bazë e përgatitjes dhe shpërndarjeve të trakteve e komunikatave të para të partisë.

Kështu Ali Demi gjatë vitit 1942 bëhet një nga organizatorët e manifestimit të madh antifashist në Tiranë në 7 prill të vitit 1942. Këtu bie përsëri në sy të spiunëve të Kuesturës. Kështu më 18 prill të vitit 1942 arrestohet dhe torturohet. Autoritetet italiane kërkojnë ta internojnë menjëherë në kampet e tyre në ishujt e Italisë, por në bazë të hetimeve të tjera, duke parë rrezikshmërinë e tij, e mbajnë në Tiranë. Burgoset në burgun e Tiranës ku dënohet me 23 vjet burg. Kur dëgjoi për vrasjen e Perlat Rexhepit shkroi një poezi për heronjtë e Shkodrës. Ai organizon grevën e urisë në burgun e Tiranës kundër internimit të komunistëve në ishujt e Italisë. Në shtator të vitit 1942 organizohet demonstrata e madhe e grave dhe e popullit të Tiranës para burgut, ku vritet dhe nëna Mine Peza. Ali Demi ishte në krye të organizimit për hapjen e kanalit nga të burgosurit politikë dhe pas një tentative të dytë arratisjen e të burgosurve, e cila pas shumë përpjekjesh realizohet në 29 prill të vitit 1943.

Në rrugën drejt lirisë…

Ndërkohë, biri i Çamërisë së cfilitur nga shovinizmi grek, Ali Demi, do të jepte një ndihmesë të shquar në organizimin e qëndresës popullore kundër fashizmit në krahina të ndryshme të Shqipërisë si në Çermenikë, Kërrabë, Zaranik dhe në trevën e Labërisë e kryesisht në Vlorë e Mesaplik. Një jetë e re fillon për të si komisar i batalionit “Çermenika” ku merr pjesë në disa aksione. Gjatë dy muajve ndihmon për ngritjen e këshillave të reja nacionalçlirimtare në krahinat e Oparit dhe Zaranikut. Në gusht të vitit 1943, pas një udhëtimi të gjatë nga malet e Çermenikës nëpër Mallakastër, më se fundi mbërrin në Vlorë në kohën e vështirë të luftës dhe përçarjes si pasojë e fraksionit të Sadik Premtes. Caktohet sekretar organizativ dhe më pas sekretar politik i Komitetit të Partisë së Qarkut të Vlorës, një nga qarqet më të mëdha të luftës së Frontit Nacionalçlirimtar. Duke qenë gjithnjë në lëvizje, Aliu ra sërish në sy të pushtuesit. Në mbrëmjen e 19 dhjetorit 1943, duke u kthye natën vonë në bazën e tij në Kaninë, dhe pse në kalanë e Kaninës kishte gjermanë. Baza e tij rrethohet nga gjermanët e ballistët. Thirrjes së tyre për t’u dorëzuar, bashkë e dy shokë të tjerë, Pano Dhimgjoka dhe Dhimitër Mandro, iu përgjigj me grykën e pushkës. Lufta vazhdon dhe pas vrasjes së Pano Dhimgjokes, ai çan rrethimin, fsheh shokun e tij të plagosur Dhimitër Mandro, por duke u larguar qëllohet për vdekje nga një mitraloz. Vritet në moshën 25 vjeçare.

Pranvera dhe përjetësia…

Në mars të vitit 1943, u formua çeta e parë mikste, e cila bashkëpunonte me EAM-in. Edhe kundërshtarët nuk e mohojnë kontributin dhe pjesëmarrjen e çamëve myslimanë në radhët e rezistencës antifashiste greke, në formacionet e ELLAS-it dhe të EAM-it. Çamët nxorën mbi 1.000 luftëtarë, pa marrë parasysh edhe qindra të tjerë që punonin në terren. Nga radhët e ELLAS-it ranë në luftë 68 partizanë çamë. Në shkurt të vitit 1943, u krijua çeta “Çamëria” dhe më pas batalioni “Çamëria”, i cili në shtator të vitit 1943 zhvilloi betejën e famshme të Konispolit kundër gjermanëve, që zgjati 55 ditë. Ajo betejë u shqua për pjesëmarrjen e gjerë të popullsisë së Çamërisë, të Delvinës dhe të minoritetit pa dallim kombësie apo shtresash shoqërore. Në pranverë të vitit 1944, në Qeramicë, u formua batalioni katërt “Ali Demi” me më shumë se 500 luftëtarë çamë. Batalioni hyri në përbërje të Regjimentit XV të Ushtrisë Nacionalçlirimtare Greke (EAM). Në luftimet e zhvilluara ranë trimërisht dëshmorët Muharrem Myrtezai, Ibrahim Halluni, Husa Vejseli etj. Luftëtarë të tjerë çamë morën pjesë në Brigadën VI, VII, IX dhe XI të ushtrisë greke. Misioni britanik në Çamëri, nuk e ka mohuar pjesëmarrjen e tyre në radhët e EAM-it.

Në 5 korrik të vitit 1945, nga Këshilli Antifashist Nacionalçlirimtar shpallet “Hero Kombëtar” me motivacionin “Udhëheqës dhe punëtor i palodhur, shembull heroizmi dhe abnegacioni të pashoqtë, gjatë Luftës Nacionalçlirimlare ai u bë dhe mbeti një nga fytyrat më të shquara për brezat e sotme dhe të nesërme të Popullit shqiptan”. Më pas dekorohet nga Presidumi i Kuvendit Popullor me dekoratat “Urdhëri i Yllit Partizan”, “Urdhërin e Flamurit”, “Medaljen e Çlirimit”, “Medaljen e trimërisë” dhe “Medaljen e Kujtimit”.

Në shtator të vitit 1945, eshtrat i tij merren në Kaninë dhe varrosen me ceremoni në varrezat e martirëve të qytetit të Vlorës, në prani të nënës së tij. Po ato ditë organizohej në Vlorë dhe Kongresi Antifashist Çam, ku ishte ftuar dhe nëna e Ali Demit. Emrin e Ali Demit e mbajnë gjimnazi në Vlorë dhe një rrugë, shkolla 9 vjeçare në Tiranë, një rrugë kryesore dhe një lagje në Tiranë. Për heroin janë shkruar libra e poezi, si dhe janë kënduar këngë, e shpalosur në art dhe pikturë, janë bërë buste e ngritur lapitar në Kaninë në përkujtimin e veprës së tij. Dikur në lagjen “Ali Demi” ishte dhe një shtëpi muze, që tregonte rrugëtimin e një heroi dhe të një lufte…

Historia e heronjve Qemal Stafa, Vasil Shanto, Margarita Tutulani, Asim Zeneli, Ali Demi, Perlat Rexhepi, Qeriba Derri, etj., nuk është thjesht vetëm histori shqiptare. Kanë ndodhur dhe në vendet e Lindjes Europiane pas Luftës së Dytë Botërore, histori të ngjashme. Ata që dolën nga lufta ishin aktorë të mëdhenj, por disa u vranë si “tradhtarë të kauzës së Partisë”, të tjerë u burgosën, internuan dhe u shmangën nga jeta politike, duke jetuar në heshtje me dhimbje në shpirt. Megjithatë, gjaku i tyre nuk ka shkuar kot. Në fakt ata ishin të përkushtuar për lirinë kombëtare dhe të krijimit të një shoqërie të re ku të zotëronte e drejta, liria, barazia dhe mirëqenia. Në asnjë vend të Europës nuk ka historianë e politikanë që të mohojnë luftën dhe kontributin e heronjve të tillë pse ata ishin të majtë dhe luftuan për “shoqërinë ideale”, të barazisë e të dinjitetit njerëzor. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri, ku historianë dhe politikanë të errët dhe me qëllime të mbrapshta politike duan ta denigrojnë luftën e heronjve dhe të bëjnë heronj kolaboracionistët që i shërbyen dhe u larguan bashkë me ushtrinë gjermane përtej kufijve të Shqipërisë.

Historia është histori dhe jo në shërbim të politikës. Heronj të vërtetë ishin ata që bënë luftën dhe derdhën gjakun për lirinë. Ishte lufta e tyre ajo që bëri që pas luftës, Fuqitë e Mëdha ta konsideronin Shqipërinë jo si bashkëpunëtore të fashizmit e nazizmit, por si vend që luftoi krah aleatëve. Ishte ky gjaku që solli lirinë e këtij vendi… gjaku i martirëve të tillë do ta ruajë gjithnjë të kuqen e vet…

Pranvera dy hapa pranë

Kështu titullohet libri historik që i kushtohet Ali Demit, birit të Çamërisë që jetën e tij çerekshekullore ja kushtoi Çamërisë, Labërisë dhe Shqipërisë. Është një libër i frymëzuar dhe i shkruar për një hero, e që rreth tij dalin mjaft heronj të tjerë që ngritën në këmbë një popull për një çështje të madhe, çlirimin e vendit dhe prurjen e lirisë… Dihet nga të gjithë se njerëzit nuk lindin heronj, ata bëhen apo është ngjarja që i bën për të shkuar me vetëdije drejt sakrifikimit në emër të një çështje më të madhe. Personazhi historik në libër Ali Demi, nëpërmjet penës së njohur të shkrimtarit Luan Rama, na vjen si gjithë shokët e tij, gjimnazistë dhe partizanë që bënë luftën çlirimtare. Secili prej tyre vinte nga diku dhe kishte përjetuar në mënyrë të veçantë pushtimin fashist të Shqipërisë. Secili nga ata kishte ndjenjën e revoltës dhe të dëshirës për të parë një tjetër Shqipëri. Kështu shkrimtari Luan Rama, në kujtim të gjyshes së tij, që ishte nëna e heroit nëpërmjet faqeve të librit historik përshkruan me ngjyra jetën dhe veprimtarinë plot vrull dhe energji të një djaloshi të frymëzuar nga legjendat dhe heroizmin e shqiptarëve në shekuj… Edhe pse u vra në dimër, në fund të dhjetorit 1943, i dënuari me vdekje, Ali Demi kishte mundur të arratisej nga burgu fashist dhe të fitonte të drejtën për të jetuar… U nis maleve drejt luftës çlirimtare dhe njerëzve të popullit të tij të robëruar. Më 20 dhjetor të vitit 1943, duke çarë rrethimin në shpatet e Kaninës, Ali Demi ra duke ndjerë për herë të fundit erën e detit, me shpresën e madhe për të parë pranverën e lirisë së ëndërruar. Po, pranvera e ëndërruar pas hekurave të burgut dhe në malet e luftës çlirimtare ishte veç dy hapa larg…

Libri historik është biografia e Heroit të Popullit Ali Demi, e një të riu që ka kaluar mes vuajtjesh, vdekjesh dhe stuhish… Mjeshtërisht jepet jeta e një djaloshi që mëson dhe lufton për një jetë më të bukur, për një shoqëri të barabartë, për një ideal. Të gjitha këto janë përshkruar në mënyrë jetësore, nëpërmjet dokumenteve dhe kujtimeve të shumta të bashkëkohësve të jetuar dhe luftuar me personazhin legjendë. Shkrimtari me gjuhë të pastër dhe drejtshkrimor të shqipes ka sjellë një libër në origjinalitet që kur e lexon të duket se jeton dhe vepron bashkë me heroin dhe shokët e tij, me familjen dhe mjedisin shoqëror.

Në këtë përvjetor të 80 të rënies heroike të tij, populli i trevës së Labërisë përulet me nderim para veprës së lartë atdhetare të këtij biri të shquar të Çamërisë.