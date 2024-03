Hidhet shorti i Champions League, mësohen katër çiftet çerekfinaliste

Shorti i Champions League është hedhur ditën e sotme në Nyon të Zvicrës. Katër çiftet çerekfinaliste janë Arsenal vs Bayern Munich, Atletico Madrid vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs Manchester City dhe Paris Saint-Germain vs Barcelona.

Pasi të luhen këto ndeshje do të dalin dhe 2 çiftet gjysëmfinaliste. Dy çiftet gjysëmfinaliste do të jenë mes Atletico Madrid/Borussia Dortmund vs PSG/Barcelona dhe Arsenal / Bayern Munich vs Real Madrid / Manchester City.

Shorti:

Çerekfinalet

Arsenal vs Bayern Munich

Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid vs Manchester City

Paris Saint-Germain vs Barcelona

Gjysmëfinalet

Atletico Madrid/Borussia Dortmund vs PSG/Barcelona

Arsenal / Bayern Munich vs Real Madrid / Manchester City

j.l./ dita