Hipokrizia e padurueshme e një teatri

Dr. Tritan Kalo

HIPOKRIZI është fjala që përmbledh më saktë dhe më mirë GJITHSHKA, që është luajtur dhe vijon të luhet nga klasa/kasta/glasa e jonë politike në skenën e Teatrit Absurd të DEMON-KRACISË.

TRE FOTOT e mëposhtme pas fotos sime, qartazi na përcollën me kohë mesazhet se:

1- bashkë ishim që në metingun e parë të PD-së, te ish-stadiumi “Qemal Stafa”,

2- bashkë ishim që në çastet e para të pas tragjedisë së Gërdecit në 15.03.2008, mbështetje që i parapriu “atentatit të ndryshimeve kushtetuese” të 21.04.2008, dhe

3- bashkë do të vijojmë të jemi dhe të mbështesim njëri-tjetrim, në rrënimin e mëtejshëm të Demokracisë në vënd dhe në vijimin e zhagitjeve tollovitëse të Shqipërisë së këndej Drinit në udhëkryqin e saj.

“AJO PUNA E REFORMËS NË DREJTËSI” ishte thjesht një lojë? Në vazhdën e pseudo-Reformave të mos-reformimit të vëndit drejt një Sistemi socio-ekonomiko-politik të vërtetë Demokratik?

Po përse “o dele” çfarë kujtuat ju, se ne do ta reformonim Drejtësinë deri në atë shkallë, sa të binim edhe vetë brënda në çarkun e saj?! Delet pas i kemi patur dhe pas do ti kemi edhe në të ardhmen, për sa kohë na mbështesin “në kokorroçëritë tona” dhe shumëpak shohin faktet:

– se bijtë e bijat u kanë tharë vatrën familjare,

– se dita-ditës vëndi po zbrazet,

– se kostoja e jetesës vetëm rritet dhe populli vetëm e vetëm varfërohet,

– se kemi pensionet më të ulta në rajon dhe në të tërë Europën,

– se paguajmë rreth 60% të kostos së shërbimeve shëndetësore direkt nga xhepat, në një vënd ku “shëndetsia u premtua të ishte falas”,

– se po paguajnë punë të pakryera ose të pa nisura fare,

– se e paguajnë çdo kilometër rrugë disa herë më shumë se në çdo vënd të botës,

– se mbajnë me paga dhe trajtime për ti patur zili, një PARLA-PA-MENT prej 140 deputetësh, të cilët në shumicën e tyre as emri nuku i dihet e jo më të luftojnë aty për interesat e votuesve të tyre,

– se paguajnë për mbledhjet e Qeveriut nëpër resorte, ndërkohë që ka ndërtesa publike për organizimin e tyre,

– se “po zgjidhim hallet e Ukrainës”, por një fjalë të vetme se e themi për hallet e shqiptarëve të Luginës së Preshevës,

– se premtuam 300.000 vënde pune që në “mandatën” e parë të Rilindjes 2013-2017, por në këto 11 vite edhe mbi 770.000 shqiptarë të tjerë janë larguar nga vëndi

– se “do vidhnim më pak se këta”, por “ja që na u prishën frenat e dorës”, sapo morëm pusht-shtetin dhe turravrapi i makinës së korrupsionit nuk po ka të ndalur, aq më keq se “shumica e të korruptuarve i hanë dardhat e kleptokracisë e të korrupsionit pas shpinës së KM”, dhe ai vetë nuk është fajtor për zgjedhjen e tyre në pozita kyçe të qeverisjes së vëndit,

– se u ngritën në Dhjetor 1990 për të përmbysur një Sistem diktatorial, dhe jo për ta zëvëndësuar atë me një Sistem Autokratik/Partitokratik/Kryetarokratik pas ndryshimeve kushtetuese të 21.04.2008, të bëra në dakordësi të plotë mes Ramës e Berishës.

– se të drejtuar e yshtyr prej kësaj klase/ kaste/glase politike i nxorëm gurëthemelet gjithshkaje që ndërtuam me mund, gjak e sakrifica për 45 vite, duke e lënë veten të pa punë pas shkatërimit të mbi 550 objekteve industriale, të minjerave, të veprave ujitëse e kulluese bujqësore, të plot hekurudhave, të mjaft shkollave e spitaleve, etj

– se duke marë mënt e tyre dhe të patronëve të tyre jashtë vëndit, NE e lamë Shqipërinë e këndej Drinit pa mbrojtje e siguri, sa edhe “kasapi i Ballkanit Sllobodan Millosheviç” të tallej e të shprehej se “e pushtonte për tre orë Tiranën me klubin e gjahtarëve të Beogradit”….

– se jemi i vetmi anëtar i NATO-s pa një grykë topi, pa një tank dhe pa një aeroplan luftarak, kur para 1991 kishim qindra e mijra të tillë, të cilët ende sot përdoren në fushëbetejat kudo në botë.

– se po harojmë që në krye të pasurimit pa fre të vedit, në krye të punëve të “dovletit” kemi dhe vijojmë të mbajmë ata, që “Të pabukë i gjeti dita, dhe milionerë i zuri nata” (Ali Asllani), të cilët nuku kanë kufij nginje në pasuri,

– se duket që e kemi haruar plotësisht në emër të “Ballkanit të Hapur” i ideuar nga Boshti strategjik Moskë-Beograd, i cili fatmirësisht u mbyll ende pa u hapur, vetë AMANETIN e Baballarëve të Kombit kur i shpallën të mëvehtësuara Trojet Arbërore, për Bashkim Kombëtar,

-se Kosovë dhe Shqipëri apo Shqipëri e andej dhe e këndej Drinit janë një dhe të pandara, ndaj nuku ka pse të ketë kufij ndarës mes nesh, sidomos të ekzistojë absurditeti i traut me pagesë 5 euroshe, për një Rrugë të ngritur plotësisht me fonde publike,

– se DUHET së pari si Shqiptar të ngrihen dhe të kërkojnë të mirëjetojnë e të mbrothësojnë, në një vënd me pasuri të pafundme mbi dhe nëntokësore të pafundme, në një “Vënd të bekuar nga Perëndija, por të mallkuar nga vetë ne njërëzia” (FK), ku ata frymojnë ndërshekuj.

BOLL më Bashkëkombas të Shqipërisë së këndej Drinit me militantizëm partiak!

MENDONI dhe PUNONI një herë të vetme për veten, për fëmijët e familjen, si dhe për komunitetin ku frymoni, sepse SHQIPËRIA jonë mund dhe meriton të BËHET një kryezonjë në Gadishullin Ilirik.

POLITIKANËT e sotëm të të dy krahëve të politikës kurdoherë do ta gjejnë fjalën e pazareve në mes tyre, për ti zgjatur kohën pusht-shtetit të rradhës si dhe vijimësisë së grabitjes së popullit nga ana e tyre.