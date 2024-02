Historia e pazakontë: Kush është fëmija në këtë foto dhe lidhja e hershme me Berishën në Paris

Kjo foto e rrallë e demtuar disi nga koha eshte shkrepur ne kryeqytetin francez Paris ne 1979.

Femija ne te djathte eshte sot nje gazetar dhe analist i njohur.

Behet fjale per Andi Bushatin.

Burri qe shoqeron Andin dhe qe shfaqet ne anen e djathte te fotos quhet Eqerem Sinani.

Eqeremi ka qene truproja personale i Hysni Kapos, nje nga figurat qendrore te sistemit komunist ne Shqiperi, mik dhe bashkepunetor i ngushte i Enver Hoxhes.

Hysni Kapo eshte gjyshi nga nena i Andit dhe kjo foto ne Paris eshte bere kur Hysniu, kurohej nga nje semundje e rende ne nje spital te kryeqytetit francez.

Semundje e cila i mori jeten. Ai nuk u kthye me gjalle ne Tirane.

Analisti Andi Bushati sot eshte pergjithesisht opozitar ne qendrimet e tij, por Andi dhe doktor Berisha kane njohje te thelluar qe ne vitet kur Andi ishte femije.

Si eshte e mundur?

Në 9 janar 2016 pati një “shpërthim” të Berishës kundër gazetarit Bushati. Pak më ndryshe se herë të tjera, në këtë reagim u vu re edhe një dozë e tepruar mllefi, duke i përmendur Andit edhe “gjyshen” e tij, Vito Kapo, gruan e Hysni Kapos.

I sulmuari, Andi, reagoi dhe i kujtoi Berishës “prapanicat” që kishte pastruar, sipas tij Berisha për t’u futur në Bllok!

Si eshte e verteta?

Mllefosja mes të dyve dhe permendja e prapanicave lidhet pikerisht me ditet kur eshte shkrepur kjo foto ne Paris por edhe me vitet e femijerise se Andit.

Sipas deshmive te familjareve, nje prej mjekeve qe Hysniu kishte sjelle me vete ne Paris nga Tirana ishte doktor Berisha.

Familja Kapo kishte sjelle gjithashtu ne Paris dhe Andin per te ndihmuar Hysniun e semure nga ana emocionale.

Duke qene dite te ngarkuara dhe shume te tensionuara per familjen Kapo, Andi shetitej here nga truprojat e Hysniut e here nga Berisha.

Madje ky i fundit kujdesej edhe per higjenen e te voglit kur pjesa tjeter e familjes Kapo ndodhej ne spital.

Sipas kujtimeve te truprojes botuar ne gazeten DITA kjo eshte arsyeja pse Andi i permendi Saliut pastrimin e prapanices.

Edhe Edi Rama, i cili gjithashtu eshte nje nip i ish-Bllokut komunist ia ka permendur Berishes kete lidhje.

Gjate replikave ne nje seance te Parlamentit ne dhjetor 2015 Rama i tha Berishes:

“Ti me Andin e ke personale se kur ishte femije i thoshe “të të mësojë xhaxhi si të hipësh në pemë”. Andi donte të luante futboll, por ti dhe futbolli s’kishit lidhje, sepse ty topi të dukej si gur. Paguan sot Andi, pse nuk hipi në pemë me ty, të mblidhte kumbulla tek Blloku, që të bënte Hysniu raki…”

Ne fakt, personat qe gjate ketyre 30 viteve kane qene protagoniste ne pushtetin politik, ekonomik, apo ate te mediave kane qene te lidhur ne nje menyre apo ne nje tjeter me ish-Bllokun ku jetuan familjet qe drejtuan vendin pas mbarimit te Luftes II Boterore deri ne 1990.

Ndaj episode te tilla, ata dine shume per njeri tjetrin, por i perdorin ne publik vetem ne momente tensionesh, kur ka perplasje interesash.

