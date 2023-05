Holanda mbyll sezonin, Fejnord kampion, PSV në Champions, Ajax në Europa League

Këtë të dielë u mbyll sezoni 2022-2023 i elitës së futbollit në Holandë, Eredivisie, ndërsa u përcaktuan fatet e skuadrave.

Feyenoord siguroi para pak javësh titullin kampion të Eredivisie dhe si rezultat edhe vendin në fazën e grupeve të Champions League, ndërsa këtë javë, ku përballë kishte Vitesse, e mbylli me disfatën 0-1.

PSV Eindhoven e mbylli sezonin në vend të dytë, duke shkuar në kualifikueset e Champions League, teksa këtë të dielë u përball në transfertë me AZ Alkmaar, takim i cili u mbyll me fitoren 1-2.

Ndërsa Ajax i vendit të tretë, e mbylli sfidën me Twente me humbjen 3-1, ndërsa do të konkurrojë në kualifikueset e Europa League.