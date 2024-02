Humb jetën në burg Alexei Navalny, kundërshtari i fortë i Putinit

Lideri i opozitës ruse, Alexei Navalny ka vdekur në burg në atë që ka të ngjarë të shihet si një vrasje politike që i atribuohet Vladimir Putinit.

Deklarata për vdekjen e tij u bë nga shërbimi i burgjeve në Rusi, citojnë mediat vendase. 47-vjeçari Navalny, ishte një nga kritikët më të zëshëm dhe këmbëngulës të Putinit, i cili po mbahej në një burg në veri të Rrethit Arktik, ku ishte dënuar me 19 vjet nën një “regjim të veçantë”.

Në fillim të dhjetorit ai ishte zhdukur nga një burg në rajonin e Vladimirit, ku po vuante një dënim 30-vjeçar me akuza për ekstremizëm dhe mashtrim që ai i kishte quajtur ndëshkim politik për drejtimin e opozitës kundër Kremlinit të viteve 2010.

Një ish-politikan nacionalist, Navalny ndihmoi në nxitjen e protestave 2011-12 në Rusi duke bërë fushatë kundër mashtrimit zgjedhor dhe korrupsionit qeveritar, duke hetuar rrethin e ngushtë të Putinit dhe duke ndarë gjetjet në videot që mblodhën qindra miliona shikime.

Niveli i lartë në karrierën e tij politike erdhi në vitin 2013, kur ai fitoi 27% të votave në një garë për kryebashkiak të Moskës që pakkush besonte. Ai mbeti një gjemb në këmbë për Kremlinin për vite me radhë, duke identifikuar një pallat të ndërtuar në Detin e Zi për përdorim personal të Putinit, pallate dhe jahte të përdorura nga ish-presidenti Dmitry Medvedev dhe një punëtore seksi që lidhte një zyrtar të lartë të politikës së jashtme me një oligark të njohur.

Në vitin 2020, Navalny ra në koma pas një helmimi të dyshuar duke përdorur novichok nga shërbimi rus i sigurisë FSB dhe u evakuua në Gjermani për trajtim. Ai u shërua dhe u kthye në Rusi në janar 2021, ku u arrestua me një akuzë për shkelje të lirimit me kusht dhe u dënua me dënimin e tij të parë nga disa dënime që do të arrinin në më shumë se 30 vjet pas hekurave.

Ndërkohë Putini ka nisur së fundmi një fushatë presidenciale për mandatin e tij të pestë në detyrë. Ai është tashmë lideri rus më jetëgjatë që nga Jozef Stalin dhe mund ta kapërcejë atë nëse kandidon sërish për post në vitin 2030, një mundësi që kur i kishte rishkruar rregullat kushtetuese për kufizimet e mandatit në vitin 2020.

