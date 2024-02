I dërguan në shtëpi një zarf me pluhur të bardhë, kërcënohet djali i Trump

Djali i ish-presidentit amerika Donald Trump është kërcënuar me jetë.

Mësohet se në shtëpinë e Trump Jr. ka mbërritur një zarf me pluhur të bardh ku brenda saj ishte një letër që e kërcenonte me jetë. Djali më i madh i ish-presidentit jeton në Florida me të fejuarën e tij Kimberly Guilfoyle ndërsa pas ngjarjes kanë nisur hetimet.

Një zëdhënës i Trump Jr., Andrew Surabian tha se rezultatet e testit të substancës nuk dolën përfundimtare se çfarë ishte saktësisht, por zyrtarët në vendngjarje nuk besojnë se është vdekjeprurëse. Është hera e dytë që pluhur i bardhë i dërgohet familjarëve të ish-presidentit.

Në vitin 2018, gruaja e tij e atëhershme, Vanessa, u dërgua në një spital të qytetit të Nju Jorkut pasi hapi një zarf drejtuar burrit të saj që përmbante një pluhur të bardhë të paidentifikuar. Policia më vonë tha se substanca nuk ishte e rrezikshme.

Në mars 2016, detektivët e policisë dhe agjentët e FBI-së hetuan një letër kërcënuese të dërguar në apartamentin e vëllait të Donald Trump Jr, Eric në Manhattan, e cila gjithashtu përmbante një pluhur të bardhë që rezultoi të ishte i padëmshëm. Zarf me pluhur të bardhë u dërguan gjithashtu dy herë në vitin 2016 në Kullën Trump, e cila shërbeu si selia e fushatës së Trump.

j.l./ dita