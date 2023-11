Intelektualët dhe Politika – Shkencat në “kohën e Enverit”, një takim me Kryeministrin sot dhe pyetja “kush e ka fajin”

Prof. Fatmir Shehu

Për të hedhur këto radhë u impresionova nga shkrimi i bukur i Prof. Emil Lafes për Prof. Eqrem Çabejn, botuar këtu në DITA pak ditë më parë. Ajo që dua të them hapur që në fillim është kjo bindje e imja: Shqipëria ka pasur, ka dhe do të ketë njerëz të shquar, që bëjnë një pune titanike e cila do vlerësuar dhe do përdorur në zhvillimet e mëtejshme të kombit dhe shteteve shqiptare.

Intelektualët e mirëfilltë të ndihmuar nga inteligjenca e tyre sipërore, dinë dhe i gjejnë rrugët për të vënë në shërbim të Kombit ato veti pozitive me interes për kombin, që kanë edhe vendimmarrësit e kohës.

Duhet thënë se Enver Hoxha, kishte prirje madje te theksuara, që të zhvillonte shkencat e çdo fushe, gjë që e tregojnë masat e shumta të kohës së tij, e dinë shumë mirë të gjithë ata që u morën në drejtim të arsimit që nga ciklet e ulëta e deri parauniversitar, universitar dhe mbas universitar; ngritjes së Akademisë dhe instituteve shkencore të saj, sidomos në drejtim të historisë dhe gjuhësisë si dhe instituteve shkencore studiuese dhe projektuese të prodhimit.

Këtë prirje pozitive të vendimmarrësit kryesor të kohës, pse mos të themi se intelektualët e shquar të kohës, nuk e lanë pa shfrytëzuar. Këtu futet dhe Çabej me shokë, sikurse nënvizohet në shkrimin e Profesor Lafes .

E kam eksperiencën time personale, nga përpjekjet që bëra për ngritjen e Institutit Teknologjik të Naftës, që do ishte bazë e sigurt për trajtimin e problemeve të shumta të teknologjisë, që kish Industria jonë e Naftës. Jo vetëm pata mirëkuptimin e drejtuesve më të lartë të Shtetit dhe personalisht te Mehmet Shehut dhe sigurisht të Enver Hoxhës, por arritëm dhe në vendimmarrjen e tyre për ngritjen e këtij Instituti pikërisht në kohën që sundonin ata.

Duhet thënë se intelektualët e çdo kohe e kanë për detyrë që në bashkëpunim të ngushtë dhe me përpjekje këmbëngulëse dhe argumentuese sigurisht, me vendimmarrësit e kohës, të realizojnë projekte fizible që mendojnë për të mirën e Kombit dhe të shtetit që i kuptojnë dhe i dinë ata, dhe s’ka se si t’i dijë kush tjetër në fushën e tyre.

Duhet kuptuar që vendimmarrësit e çdo kohe duhen të “përpunohen” me shumë kujdes dhe me këmbëngulje nga intelektualet e vendit që të realizojnë vendime ekzekutive sa më interesante për vendin.

Kam edhe një shembull tipik të kohëve të fundit: dy specialistë gjeologë nafte, kërkuan dhe realizuan një takim me kryeministrin Rama, dhe në fund të takimit Kryeministri u tha: “Që nesër, zyrën e punës do e keni poshtë zyrës time. Vazhdoni punën!”

Por … fatkeqësisht dy gjeologët nuk shkuan në atë zyrë dhe nuk e vazhduan luftën e tyre!

Del pyetja: Kush e ka fajin ?

Politika e çdo kohe, mund të ketë kusuret e saj, por mendoj dhe kam bindjen, se intelektualët e çdo kohe, me forcën argumentuese që kanë, gjë që ua jep ekspertiza, po të jenë këmbëngulës dhe të sigurt në mendimet që kanë, e realizojnë pa tjetër vendimmarrjen e ekzekutivit, për atë që propozojnë dhe marrin përsipër.

Tregojnë se Ajnshtajni i bëri disa letra Presidentit të Amerikës, ku argumentonte që Amerika duhet të fillonte sa më parë, përpjekjet e saj që të shfrytëzonte energjinë atomike. Letrat i lexonin sekretarët që as e kuptonin rëndësinë e problemit dhe as që deshnin t’ia jepnin Presidentit që ta “lodhnin me këto idiotësira që lexonin “.

Ajnshtajni, e pa që s’merrte përgjigje, i kërkoi takim Presidentit. Presidenti e priti. Ajnshtajni i Madh i tregoi Presidentit rëndësinë e propozimit.

Për ta kuptuar më mirë propizimin, Ajnshtajni i tha Presidentit: Bonaparti, kur filloi luftën me Anglinë, nuk dëgjoi ekspertët e tij që i thanë se para se të fillonte kjo luftë, duhet që anijet e luftës, të ktheheshin nga me vela në me motor. Dhe dihet përfundimi me humbje i kësaj lufte!

Ky shembull e rriti akoma më thellë kuptimin e propozimit që po bënte Ajnshtajni dhe menjëherë, Presidenti i ra ziles dhe porositi dy gota verë me moshë që nga koha e Bonapartit. Kur ngriti shëndetin e Ajnshtajnit, Presideti tha: Do bëj më të mirën që të sigurohen fondet e duhura për të implementuar këtë propozim.

Ky është një shembull që tregon se ç’rol kanë intelektualët për motivimin në drejtimin e duhur të vendimmarrësve të kohës. Mendoj se intelektualët e kohës së Enver Hoxhës kanë qenë më aktivë për të tërhequr vendimmaren në interes të mendimeve të tyre eksperte, në të mirën e popullit sigurisht.

Intelektualët e sotëm, me sa kuptoj janë të pozicionuar politikisht. Këtë unë nuk e konsideroj pozicion utilitar për vendin. Falënderoj Profesor Lafen për vlerësimin e Prof. Çabejit si dhe që na nxiti të themi disa mendime për rolin e intelektualëve në Kombin dhe Shtetin e tyre.

