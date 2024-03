Inteligjenca amerikane: Ja çfarë mund të ndodhë në Ballkan gjatë 2024

Agjencia e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ngre shqetësimet se Ballkani Perëndimor mund të përballet me konflikte etnike gjatë vitit 2024.

Në raportin e publikuar nga kjo agjenci thuhet se rajoni mund të jetë vullnet i dhunës së lokalizuar ndëretnike.

Siç thekson dokumenti, udhëheqësit nacionalistë në rajon mund të përkeqësojnë tensionet për të përfituar avantazhe politike, dhe për të manipuluar ndikimin e aktorëve të jashtëm.

Raporti thekson se ky manipulim do të synojë të përforcojë dhe shfrytëzojë dallimet etnike për arsye të ndryshme, përfshirë rritjen e ndikimit rajonal ose pengimin e integrimit të mëtejmë të Ballkanit në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike.

“Përleshjet midis nacionalistëve serbë dhe autoriteteve kosovare kanë çuar në vdekje dhe lëndime, duke përfshirë lëndime të paqeruajtësve të NATO-s, në vitin 2023.

Udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik po ndërmerr hapa provokues për të neutralizuar mbikëqyrjen ndërkombëtare në Bosnje dhe për të siguruar shkëputjen de facto në Republikën Srpska. Veprimi i tij mund t’i shtyjë udhëheqësit e popullsisë boshnjake (myslimane boshnjake) të forcojnë kapacitetin e tyre për të mbrojtur interesat e tyre dhe ndoshta të çojë në konflikte të dhunshme që mund të mposhtin forcat paqeruajtëse”, thuhet ne raport.

Today, ODNI released the U.S. Intelligence Community’s 2024 Annual Threat Assessment. Read the report here: https://t.co/AlLUbVUVnr pic.twitter.com/0r9OtLwATw

— Office of the DNI (@ODNIgov) March 11, 2024