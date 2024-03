Investimet 2 mld dollarë të dhëndrit të Trump, demokratët në SHBA kërkojnë hetim

Demokratët në SHBA do të “hakmerren” nëse sigurojnë fitoren në zgjedhjet presidenciale, duke kërkuar hetimin e Jared Kushner, dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump.

Kjo vjen pasi republikanët kërkuan të hetojnë lidhje të mundshme mes presidentit Joe Biden dhe bizneseve të dyshimta të djalit të tij Hunter Biden, shkruan Daily Mail.

Artikulli i plotë:

Hetimet për Kushner raportohet se do të kërkohen pas investimeve të pasurive të paluajtshme me vlerë 2 mld dollarë që ai po planifikon të ndërtojë në Ballkan, konkretisht në Shqipëri dhe Serbi. Një letër nga kryedemokrati Jamie Raskin, sinjalizon se demokratët ka të ngjarë ta vendosin Kushnerin në pikëpyetje të tyre nëse rimarrin Dhomën e Përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit.

“Ne ju shkruajmë për t’ju nxitur të thërrisni një seancë dëgjimore në lidhje me shitjet e dukshme të ndikimit të Jared Kushner dhe marrëveshjet që përfshijnë investime në këmbim të veprimeve zyrtare dhe për të shqyrtuar kërcënimet që rezultojnë ndaj sigurisë sonë kombëtare,”, thuhet në letrën drejtuar kreut republikan James Comer.

Planet për investimet e tij po përpunohen me Richard Grenell, i cili shërbeu si drejtor i inteligjencës kombëtare nën administratën Trump, si ambasador në Gjermani dhe si i dërguar i posaçëm në Ballkan.

Demokratët pretendojnë se Kushner dhe Grenell kanë përdorur hapur marrëdhënien e tyre me Edi Ramën, Kryeministrin e Shqipërisë, nga i cili presidenti i atëhershëm Donald Trump mori pagesa antikushtetuese. Një raport demokratik zbuloi se Rama, këshilltarët e tij dhe ish-ministri i Infrastrukturës, Damian Gjiknuri, shpenzuan rreth 6000 dollarë për të qëndruar në hotelin Trump në DC, në atë kohë në pronësi të ish-presidentit.

Një nga projektet e propozuara thuhet se do të ishte zhvillimi i një ishulli jashtë Shqipërisë në një destinacion turistik luksoz të njohur si Sazan. Ishulli u përdor si një bazë e fshehtë ushtarake për nëndetëset gjatë Luftës së Ftohtë. Një tjetër projekt në Shqipëri planifikohet të ndërtojë disa hotele dhe qindra vila në Zvërnec, një zonë bregdetare në jug të Shqipërisë, në Vlorë.

Një tjetër është një hotel luksoz i planifikuar, me 1,500 njësi banimi dhe muze në Beograd, Serbi. Investimi planifikohet të bëhet në vendin e ish-selisë së Ushtrisë Jugosllave, e cila u shkatërrua në vitin 1999 nga bombardimet e NATO-s. Projektet përfshijnë tokë që aktualisht kontrollohet nga qeveritë, që do të thotë se ata do të kenë nevojë për nënshkrimin e shtetit për projektet.

“Ky Komitet nuk mund të pretendojë se po heton përpjekjet e shtetasve të huaj për të synuar dhe detyruar anëtarët e familjes së zyrtarëve të lartë amerikanë duke ofruar para ose përfitime të tjera në këmbim të veprimeve të caktuara, ndërsa vazhdon t’i injorojë këto çështje,” shkruajnë ligjvënësit.

Kushner tha për Times se marrëveshjet, përmes firmës së tij të investimeve Affinity Partners, nuk janë finalizuar, por ato janë shumë afër. Firma e Kushner-it mori kritika nga demokratët për financimin e saj prej 2 miliardë dollarësh nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite.

Kushner ishte i përfshirë ngushtë në politikën e Trumpit në Lindjen e Mesme gjatë presidencës së tij dhe kapitalizoi në marrëdhëniet që ai zhvilloi gjatë asaj kohe për të mbyllur marrëveshjet, duke përfshirë një marrëdhënie të afërt me princin e kurorës Mohammed bin Salman, sundimtarin de fakto të Arabisë Saudite.

Ndërkohë, Grenell përflitet se do të mbajë postin e sekretarit të shtetit nëse Donald Trump siguron fitoren në zgjedhje. Ai është përpjekur vazhdimisht për të përdorur marrëdhëniet me qeverinë për të sjellë investime në Shqipëri.

Republikanët i kanë tërhequr krahasimet midis Hunter Biden dhe marrëveshjeve të tij të biznesit dhe Kushnerit, duke argumentuar se Kushner ka një karrierë si një drejtues biznesi që i paraprin karrierës politike të Donald Trump.

Javën e kaluar, gjatë një seance për shkarkimin, demokrati Jamie Raskin bëri një kërkesë për të thirrur Kushnerin për informacion në lidhje me firmën e tij të investimeve. Jordania argumentoi se Kushner kishte pasur një ndikim pozitiv në politikën e jashtme, duke përfshirë ndihmën për të ndërmjetësuar Marrëveshjet e Abrahamit, ose marrëveshjet e paqes midis Izraelit dhe vendeve arabe të ndërmjetësuara gjatë administratës Trump.

j.l./ dita