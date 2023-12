Ish-avokati i Trump, Rudy Guiliani, gjobitet me 148 milionë dollarë për shpifje ndaj dy punonjësve të zgjedhjeve

Një juri në Uashington DC ka urdhëruar Rudy Giulianin të paguajë 148.1 milionë dollarë për dy punonjës të zgjedhjeve në Atlanta pasi ai përhapi gënjeshtra për ta, një nga vendimet më domethënëse deri më sot që kërkon përgjegjësi për ata që u përpoqën të përmbysnin zgjedhjet e 2020.

Vendimi vjen pas një gjyqi katër-ditor në të cilin Ruby Freeman dhe Shaye Moss, vajza e saj, dhanë detaje të tmerrshme rreth ngacmimeve dhe kërcënimeve me të cilat u përballën pasi Giuliani i akuzoi në mënyrë të rreme se po përpiqeshin të vidhnin zgjedhjet në Xhorxhia.

Avokatët e tyre i kërkuan jurisë t’u jepte secilit të paktën 24 milionë dollarë dëmshpërblim. Avokati i Giuliani tha në fillim të kësaj jave se dhënia e dëmeve të kërkuara për paditësit do të ishte një “dënim me vdekje” dhe do të ishte “fundi i zotit Giuliani”.

Dëmet përfshinin gati 16.2 milion dollarë dhe 17 milion dollarë dëmshpërblim për Freeman dhe Moss respektivisht. Ai përfshinte gjithashtu 20 milionë dollarë për çdo grua për shkaktimin e qëllimshëm të shqetësimit emocional. Juria dha gjithashtu 75 milionë dollarë shtesë si dëmshpërblim. Giuliani gjithashtu i detyrohet rreth 275,000 dollarë shtesë në tarifa ligjore, sipas The Guardian.

“Sot është një ditë e mirë. Një juri ishte dëshmitare e asaj që Rudy Giuliani më bëri mua dhe vajzës sime dhe e mbajti atë përgjegjës, dhe për këtë unë jam mirënjohës”, tha Freeman, duke folur në gjykatë pas vendimit. “Sot nuk është fundi i rrugës, kemi ende punë për të bërë. Rudy Giuliani nuk ishte i vetmi që përhapi gënjeshtra për ne dhe të tjerët gjithashtu duhet të mbajnë përgjegjësi. Por kjo është puna e së nesërmes.

“Unë dua që njerëzit ta kuptojnë këtë,” shtoi ajo. “Paratë nuk do të zgjidhin kurrë të gjitha problemet e mia. Nuk mund të kthehem kurrë në shtëpinë që e quaj shtëpi. Gjithmonë do të më duhet të jem e kujdesshme se ku shkoj dhe me kë zgjedh të ndaj emrin tim. Më mungon shtëpia ime, më mungojnë fqinjët dhe më mungon emri im.”

Ndërkohë, Giuliani dyfishoi pretendimet e tij të rreme për Freeman dhe Moss, duke thënë përsëri se kishte prova që ato ishin të vërteta.

“Absurditeti i numrit thjesht nënvizon absurditetin e të gjithë procedurës ku unë nuk kam qenë në gjendje të ofroj një provë në mbrojtje” – tha Giuliani në një gazetë të shkurtër shtypi, duke premtuar se do të apelojë rezultatin.

“Kështu që unë jam mjaft i sigurt kur kjo çështje të shkojë para një gjykate të drejtë, ajo do të kthehet kaq shpejt sa do t’ju bëjë të rrotullohet koka dhe numri absurd që sapo erdhi do ta ndihmojë këtë, në fakt.”

Ai gjithashtu vazhdoi të këmbëngulte se pretendimet e tij për dy gratë ishin të justifikuara. “Nuk kam asnjë dyshim se komentet e mia janë bërë dhe kanë qenë të mbështetura dhe janë të mbështetura sot,” tha ai. Giuliani u zotua të apelojë dhe ndoshta do të përdorë çdo manovër ligjore për të bllokuar pagesën.

p.c. / dita