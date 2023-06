Ish-kampionia e WWE rrëfen se është “në pritje të ëmbël”

Ish-luftëtarja e WWE dhe Impact Wrestling, ish-kampionia e keçit për femra, Jessica McKay, e njohur edhe si Billie Kay, ka njoftuar përmes llogarisë së saj zyrtare në Instagram se është shtatzënë. McKay ka publikuar një video në rrjetin social në të cilën ka shfaqur një ekografi dhe ka treguar se do ta ketë fëmijën në dhjetor.

Jessica McKay është një mundëse profesioniste australiane, që pati një karrierë të jashtëzakonshme në WWE, kryesisht si pjesë e ekipit të The IIconics, së bashku me Peyton Royce, i njohur tani si Cassie Lee.

Ajo debutoi në WWE në 2015 si pjesë e markës zhvillimore NXT. Në vitin 2016, së bashku me Peyton Royce, ata formuan The IIconics dhe punuan në divizionin e ekipit të etiketave të kompanisë derisa arritën kulmin e popullaritetit në WrestleMania 35, ku u kurorëzuan kampionë të ekipit tag, pasi mposhtën The Boss ‘n’ Hug Connection (Bayley dhe Sasha Banks), The Divas of Doom (Beth Phoenix dhe Natalya) dhe ekipi i formuar nga Nia Jax dhe Tamina.