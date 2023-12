Ish-punonjësi i Teslas hedh dyshime mbi sigurinë e makinave

Një ish-punonjës i Teslas ka thënë për BBC se beson se teknologjia që fuqizon makinat vetëdrejtuese të firmës nuk është aq e sigurt sa të përdoret në rrugët publike. Lukasz Krupski nxorri të dhëna, duke përfshirë ankesat e klientëve rreth softuerit të frenimit dhe vetë ngarjes së Teslas, në gazetën gjermane Handelsblatt në maj.

Ai tha se përpjekjet për të theksuar shqetësimet e tij brenda vendit ishin shpërfillur. Tesla nuk iu përgjigj kërkesave për koment. Elon Musk, shefi ekzekutiv i Teslas, ka përkrahur teknologjinë e vet-vozitjes.

“Tesla ka deri tani IA-në më të mirë të botës reale”, tha zoti Musk në një postim në X, më parë Twitter, të shtunën. Por, në intervistën e tij të parë në Mbretërinë e Bashkuar, Z. Krupski tha se ai ishte i shqetësuar se si AI po përdorej për të fuqizuar shërbimin autopilot të Teslas.

“Unë nuk mendoj se hardware dhe softuware janë gati,” tha ai. “Kjo na prek të gjithë ne sepse në thelb jemi eksperimente në rrugët publike. Pra, edhe nëse nuk keni një Tesla, fëmijët tuaj ende ecin në shtegun e këmbësorëve.”

Zoti Krupski tha se kishte gjetur prova në të dhënat e kompanisë të cilat sugjeronin se kërkesat që kishin të bënin me funksionimin e sigurt të automjeteve që kishin një nivel të caktuar të teknologjisë autonome ose ndihmëse nuk ishin ndjekur.

Ai shtoi se edhe punonjësit e Teslës i kishin folur atij rreth makinave që frenonin rastësisht në përgjigje të pengesave që nuk ekzistonin, të njohura si ‘frenimi fantazëm’. Kjo doli edhe në të dhënat që ai mori rreth ankesave të klientëve.

Sipas të dhënave të Tesla, në fund të vitit 2022 klientët amerikanë që përdornin Autopilot afërsisht çdo 5 milionë milje gjatë udhëtimit. Ai pretendon se shoferët e Tesla nuk e përdorin atë mesatarisht një herë në 1.5 milion milje apo më shumë. Mesatarja e përgjithshme e shoferëve të SHBA ishte një herë në 600,000 milje.

BBC nuk mund të verifikojë në mënyrë të pavarur shifrat e Teslas. Zoti Krupski tha se ishte ndjerë i detyruar të ndante atë që kishte gjetur me autoritetet e mbrojtjes së të dhënave.

Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A.-së po heton Teslan lidhur me pretendimet e saj lidhur me veçoritë e saj të ndihmës, që nga janari. Tesla është përballur gjithashtu me hetime dhe pyetje të ngjashme nga agjensitë duke përfshirë Administratën Kombëtare të Sigurisë së Trafikut Rrugor rreth sistemit të saj autopilot.

