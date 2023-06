“Ja pse po hesht!” Rama reagon për arrestimin e 3 policëve nga Serbia, një përgjigje edhe për ‘urrejtësit’

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për rrëmbimin e tre policëve të Kosovës nga serbët.

“Kush thotë se po heshtim apo kush kërkon t’i hedhim benzinë zjarrit duke ngritur akuza ndërkohë që KFOR-i po investigon rastin, nuk do t’ia dijë as për Kosovën e as për Shqipërinë, po vetëm për luftën e stërhumbur politike me mua apo për politikën e luftës imagjinare me Serbinë.

Prandaj më duhet edhe njëherë t’u kujtoj se Shqipëria është pjesë e bashkësisë euroatlantike dhe ka fiks të njëjtën linjë të kësaj bashkësie, e cila bombardoi Serbinë dhe krijoi shtetin e Kosovës!

Ne presim fjalën e KFOR-it që po heton rastin dhe i qëndrojmë de-eskalimit imediat”, shprehet Rama, duke iu përgjigjur edhe shumë kritikëve se nuk ka reaguar pas ngjarjes së rëndë.