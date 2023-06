“Ka filluar drogën”, familja e Britney Spears ka frikë se ajo do të vdesë si Amy Winehouse!

Viti 2022 ishte një vit i madh për Britney Spears, sepse pas 13 vitesh, më në fund arriti të çlirohej nga kujdestaria që i ati, Jamie Spears, kishte ushtruar mbi të. Më tej, pas pesë vitesh lidhje, këngëtarja u martua me Sam Asghari.

Që kur u shpall e lirë nga kujdestaria, këngëtarja ka dokumentuar jetën e saj të re, duke qenë shumë aktive në rrjetet sociale. Megjithatë, disa qëndrime kanë shqetësuar familjen e tij, të cilët kanë vënë në pikëpyetje gjendjen e tij mendore.

Dhe familja e Britney Spears ka frikë se këngëtarja “do të vdesë si Amy Winehouse”.

Kevin Federline, ish-bashkëshorti dhe babai i fëmijëve të Britney Spears, i tha Daphne Barak të Daily Mail se familja e këngëtares ka frikë se ajo po përdor metamfetaminën.

Barak vëren se familja i tha atij se Britney rifilloi përdorimin e drogës dhe disa nga anëtarët e familjes së saj thonë se ajo tani është e lidhur me metamfetaminën. “Kam frikë se është nën drogë. Jam lutur që dikush të dalë publikisht dhe të zgjohet”, i tha Kevin Federline. “Është e frikshme. Ajo është nëna e fëmijëve të mi”, shtoi ai.

Nga ana tjetër, babai i Britney, Jamie Spears, thotë se është i shqetësuar se ajo do të ketë të njëjtin fat si këngëtarja angleze Amy Winehouse, e cila vdiq në moshën 27-vjeçare tragjikisht të re.

Barak raporton se disa anëtarë të familjes do të donin të komunikonin me të, por thonë se ajo nuk është më e varur nga kujdesi i tyre dhe përkundrazi “tash është e varur nga një grup këshilltarësh të fuqishëm dhe nga ata që dikur ishin më të afërt me të dhe nuk mund të komunikojë.”