Kanye West dhe e dashura kanë vendosur ta tërbojnë Italinë, qytetarët thirrje Policisë që ta arrestojë

Reperi Kanye West dhe ajo që thuhet se është gruaja e tij, Bianca Censori, kanë tërbuar edhe njëherë tjetër italianët, pasi prej javësh janë duke qendruar në Venecia.

Shkak këtë radhë nuk u bë Bianca, e cila shfaqet nëpër rrugë pothuajse nudo, por vetë Kanye.

Ky i fundit u fotografua ndërsa shëtiste me një barkë me të shoqen, me pantallonat e hequra, ndërsa Bianka kishte mbështetur kokën në preherin e tij.

Pas kësaj shfaqje të turpshme, qindra telefonata kanë vërshuar në polici, duke kërkuar arrestimin e tyre për sjellje të pahijshme.

Kujtojmë që për sjellje të pahijshme në publik, në Itali gjobitesh me 309 euro.

Edhe më parë, italianët janë ankuar për sjelljen e tyre, por këtë radhë duket se Kanye dhe Bianca kanë tejkaluar çdo limit, ndaj dhe është kërkuar arrestimi i tyre.

Prej ditësh në fakt, mediat shkruajnë se Kanye e përdor Biancan si skllave seksi dhe e detyron si të vishet.