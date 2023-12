Kërkojnë anulimin e zgjedhjeve, protestuesit tentojnë të hyjnë në Kuvendin e Serbisë. Vuçiç: Nuk do të ndodhë revolucioni!

Mijëra persona u mblodhën në qendër të Beogradit në një protestë antiqeveritare të dielën për të kërkuar anulimin e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale të një jave më parë, për të cilat vëzhguesit ndërkombëtarë thanë se ishin të padrejta.

Përfaqësuesit opozitarë serbë po tentojnë të hyjnë në Kuvendin serb në Beograd.

Dyert e Kuvendit janë të mbyllura, ndërkaq policia gjendet brenda objektit, pasi para ndërtesës gjenden mijëra qytetarë së cilët po kërkojnë anulimin e zgjedhjeve në Serbi.

Dera e Kuvendit të Serbisë është thyer dhe policia ka hedhur gaz lotsjellës ndaj protestuesve. Në hyrjen kryesore të Kuvendit, një zyrtar policor u tha protestuesve se “hyrja me forcë është vepër penale”.

Protestuesit kanë thyer xhamat që gjenden në dyert e Kuvendit, por edhe dritaret.

Pas incidenteve para Kuvendit serb, përmes një adresimi për publikun nga Presidenca e Serbisë tha se autoritetet nuk do të lejojnë që protestuesit të shkatërrojnë vendin.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka reaguar pas protestës masive para bashkisë së Beogradit duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos shqetësohen.

“Asnjë revolucion nuk është në progres, asgjë nuk do të ketë sukses. Ne do të përpiqemi të mos lëndojmë askënd me një reagim të butë dhe të qetë”, tha ai.

