Këshilli i Ministrave miraton vendimin e Strasburgut, familjet e tragjedisë së Gërdecit do dëmshpërblehen

Këshilli i Ministrave ka miratuar sot ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për dëmshpërblimin e familjarëve të Gërdecit.

Me vendimin e datës 7 nëntor 2023, Gjykata e Strasburgut urdhëroi dëmshpërblim financiar për 17 persona, të plagosur dhe familjarë të viktimave me shumën prej prej 170 mijë eurosh. “Shteti shqiptar duhet t’u paguajë kërkuesve: bashkërisht Zamira Durdajt dhe Feruzan Durdajt, 12 000 euro (dymbëdhjetë mijë euro), aplikantëve të mbetur, 10,000 (dhjetë mijë euro) secili, ku përfshihen 15 persona me një total prej 150 mijë euro; dhe bashkërisht për të gjithë aplikantët, 8,000 (tetë mijë euro) euro, në lidhje me kostot dhe shpenzimet”.