“Këtë herë jemi në shenjë” / Zbardhen mesazhet e “SKY”, si u planifikua vrasja e vëllezërve Nela dhe roli i shefit të krimeve

Dedan Gjoni shefi i krimeve në Komisariatin Nr.6 në Tiranë është personi që në bashkëpunim me Ismail Zenelin ne bashkëpunim dhe me Bujar Ajetin kanë ndërmarrë veprime konkrete ne drejtim të sigurimit të kushteve, duke gjurmuar, identifikuar banesat dhe mbikëqyrur lëvizjet e Edmond Nela, Albert Nela, Silvi Nela, me qëllim kryerjen e vrasjes së vëllezërve Nela.

Sipas dosjes hetimore të SPAK, shtetasi Bujar Ajeti, në marrëveshje me personin nën hetim Ismail Zeneli dhe duke u investuar personalisht në gjetjen e banesave të shtetasve Albert dhe Edmond Nela, si dhe duke orientuar Ismail Zenelin se si duhet të veprohet dhe ku të kërkohet informacioni me qëllim gjetjen e personave, ka kryer veprime në drejtim të sigurimit të kushteve për kryerjen e një vrasje, qellim ky i personit nën hetim Ismail Zeneli.