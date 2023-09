Kombëtarja e Gjermanisë prezanton trajnerin e ri

Tashmë është zyrtare, Kombëtarja gjermane është bërë më në fund me një trajner të ri.

Nagelsmann është emëruar në krye të stolit të “Pancerave”. Ish-tekniku i Bayern Munich do të drejtojë skuadrën në Euro 2024.

🚨🇩🇪 Official, confirmed: Nagelsmann has been named as German national team new head coach.

Former Bayern manager will lead the team at #Euro2024 in nine months. pic.twitter.com/0tVjJ58uoM

