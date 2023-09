Kombëtarja mbyll stërvitjen e parë, probleme fizike për disa lojtarë. Duka i ndjek nga afër

Kombëtarja shqiptare e futbollit zhvilloi seancën e parë stërvitore të shtatorit në kuadër të ndeshjeve kualifikuese ndaj Republikës Çeke dhe Polonisë. Me sfidën e programuar ndaj kryesuesve të Grupit E më datë 7 shtator, Shqipëria do të stërvitet për dy ditë radhazi në ambientet e ‘’Shtëpisë së Futbollit’’ nën urdhrat e Sylvinhos.

Trajneri brazilian kishte në dispozicion 24 futbollistë për seancën e së hënës, ku mungesa e vetme ishte Qazim Laçi, që nuk ia doli të stërvitej me pjesën tjetër të grupit për arsye shëndetësore.

Lojtari i fundit që mbërriti ishte mbrojtësi i krahut të djathtë, që aktivizohet në Spanjë me Rayo Vallecanon, Ivan Balliu, i cili të dielën ishte titullar nga minuta e parë në ndeshjen ndaj Real Betis në La Liga.

Menjëherë pas ndeshjes ndaj Juventusit, të dielën, “gardiani” i portës, Etrit Berisha, udhëtoi drejt Shqipërisë dhe ishte në dispozicion për seancën e parë stërvitore për muajin shtator.

Risitë e listës së re të Kombëtares, Mirlind Daku dhe Arbnor Muja, u stërvitën për herë të parë në tapetin e gjelbër të ‘’Shtëpisë së Futbollit.’’ Sulmuesit që aktivizohen respektivisht në Rusi dhe në Belgjikë, me skuadrat e Rubin Kazan dhe Antwerp, janë emrat më të rinj të listës së Sylvinhos, lojtarë që premtojnë pa dyshim për të dhënë kontribut maksimal.

Në seancën stërvitore ishte i pranishëm dhe presidenti i FSHF, Armand Duka, që u takua me të gjithë lojtarët e grumbulluar. Më datë 6 shtator, kuqezinjtë do të udhëtojnë drejt Çekisë, ku do të akomodohen një ditë para zhvillimit të sfidës së parë të muajit Shtator ndaj kryesuesve të grupit.

Motivimi është shumë i madh në prag të sfidës dhe të gjithë po e presin me padurim përballjen që do të vendosë shumë për fatet e grupit. Të dielën, më datë 10 shtator, Shqipëria do të luajë dhe ndeshjen e fundit për muajin shtator dhe ndeshjen e pestë për Grupin E.

Pas dy përballjeve decizive ndaj dy kundërshtarëve historikisht më lart se ne, kuqezinjtë kanë edhe tri finale. Një takim ndaj Çekisë në Tetor në ‘’Air Albania’’, dhe dy sfida ndaj Moldavisë dhe Ishujve Faroe në nëntor, takime që do të përmbyllin rrugëtimin në fushatën eliminatore Euro 2024. /Supersport/