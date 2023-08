“Kosova e paaftë për t’u sjellë në mënyrë evropiane”, eurodeputeti gjerman ‘revoltohet’ me zëdhënësin e BE-së: Gjuhë skandaloze

Eurodeputeti gjerman, Reinhard Butikofer, ka reaguar sërish lidhur me deklaratën e fundit të zëdhënësit të BE-së, Peter Stano, i cili tha se Kosova ishte e paaftë për t’u sjellë në mënyrë evropiane për depëshkallëzimin e tensioneve në veri. Eurodeputeti gjerman ka vijuar me kritika ndaj zëdhënësit të BE-së, duke thënë se gjuha që po përdor Stano përbën skandal në vete.

“Kosova, thotë ai [Stano], ka treguar “paaftësinë për të filluar të sillet në mënyrë evropiane”. Si guxon burokrati të flasë për qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të Kosovës apo të ndonjë vendi tjetër?”, shkroi Butikofer në një postim në platformën X, duke përmendur edhe Përfaqësuesin e Lartë të BE-së për Politikë të Jashtme e Siguri, Josep Borrell.

The language, which @ExtSpoxEU uses, constitutes a scandal in itself! Kosovo, he says, has shown the “inability to start behaving in a European manner”. How dare the bureaucrat speak like that of the democratically elected government of Kosovo or any other country? @JosepBorrellF https://t.co/gCtXgreH9x

— Reinhard Bütikofer (@bueti) August 12, 2023