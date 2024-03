Kosovë, 8 marsi shënohet me thirrje për drejtësi dhe barazi për gratë

Qindra gra parakaluan në qendër të Prishtinës të premten duke protestuar kundër dhunës në familje dhe padrejtësisë ndaj grave.

Me thirrjet “Sot marshojmë, përditë luftojmë” dhe “Drejtësi për gratë e vrara”, protestueset hodhën bojë të kuqe në ndërtesat e policisë dhe prokurorisë për të shprehur shqetësimin e tyre me shkallën e lartë të dhunës ndaj grave në Kosovë dhe trajtimin e rasteve të dhunës nga sistemi i drejtësisë në vend.

Dhuna ndaj gruas shënoi ngritje gjatë vitit që e lamë pas në Kosovë. Sipas autoriteteve 3 gra u vranë ndërsa mbi dy mijë të tjera ishin viktimë e dhunës në familje përgjatë vitit 2023. Nga viti 2010 deri në nëntorin e vitit 2023, në Kosovë janë vrarë 55 gra.

Një nga organizatoret e këtij parakalimi, Fleta Qetaj, i tha Zërit të Amerikës se mungesa e ndëshkimeve të duhura po inkurajon autorët e dhunës ndaj gruas në Kosovë.

“Vrasjet e grave dhe rastet e dhunës me bazë gjinore nuk po trajtohen me pëparësi nga institucionet e drejtësisë por as nga vet shteti. E kemi tash rigjykimin e rastit të vrasjes së Marigona Osmanit, i cili n aka shqetësuar të gjithëve për shkak se në njëfarë forme gjykata tha se vrasja e saj ndoshta nuk ka qenë mizore edhe u fol më shumë për motivin e xhelozisë sesa për mizorinë nëpër të cilën ka kaluar Marigona. Për ne është e papranueshme të tejkalohet kjo ngjarje dhe njëkohësisht është e papranueshme që të trajtohen rastet e vrasjes së grave dhe vajzave në këtë formë”, tha ajo.

Policia nuk lejoi pjesëmarrësit e parakalimit të futen në oborrin e qeverisë. Veprimtarja për të drejtat e gruas, Bjeshkë Guri, tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se ky veprim është tendencë për të heshtur angazhimin feminist në Kosovë.

“Ka dalur kordoni policor dhe nuk na ka lejuar të lexojmë fjalimin e përvitshëm që ndodhë brenda oborrit të qeverisë. Këtë ne e shohim si tentativë për heshtje të rezistencës feministe në Kosovë prej qeveritarëve dhe gjithashtu edhe një herë dështim institucional për të marrë përgjegjësinë për gjithë këto padrejtësi që po ndodhin në vendin tonë”, tha ajo.

Dhuna ndaj gruas mbetet ndër shqetësimet kryesore të veprimtarëve për të drejtat e grave në vend, krahas problemeve si mungesa e pavarësisë ekonomike të grave dhe pjesëmarrja ende e ultë e tyre në jetën publike.

b.m/dita