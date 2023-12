Kreditë e strehimit me zero interes, Mete: Në 2024 do shtohen përfituesit në radhët e mjekëve, policëve dhe ushtarakëve

Ka nisur sot zbatimi i programit të kredive të strehimit me zero interes për familjet e reja të mjekëve, ushtarakëve dhe punonjësve të Policisë së Shtetit.

Ministri i Financave dhe Ekonomisë Ervin Mete, gjatë fjalës së tij, në aktivitetin e organizuar për këtë rast në Tiranë, tha se kjo mbështetjte që jepet sot në formën e kredive me zero interes është shprehje e detyrimit të qeverisë, që momentin e mirë ekonomik që po përjeton vendi ta përkthejë në mbështetje për qytetarët.

“Kjo mbështetje që jepet sot për ju, në formën e kredive me zero interes, është shprehje e detyrimit tonë që momentin e mirë ekonomik që po kalon vendi, pasi është përballur me një sërë krizash, ta përkthejmë në më tepër solidaritet dhe një rishpërndarje edhe më të drejtë në funksion të mirëqënies së qytetarëve. Ky është një program, i aplikuar për herë të parë këtë vit, mundësuar përmes ndryshimeve të posaçme ligjore, administruar online në e-Albania, si një zgjerim i programeve të strehimit, duke mundësuar në bashkëpunim me bankat e nivelit të dytë kredi të lehtësuara, interesi i së cilave subvencionohet tërësisht nga buxheti i shtetit. Ju jeni shpallur fitues, sipas procedurave dhe kritereve përzgjedhëse, pas administrimit të një numri të konsiderueshëm kërkesash”, theksoi ministri Mete.

Ministri Mete ka konfirmuar më tej se ky program do të zbatohet edhe gjatë vitit të ardhshëm, ku planifikohet të zgjerohet numri i përfituesve.

“Synimi është gjithashtu që vitin tjetër të konsiderohet edhe zgjerimi i përfituesve dhe kategorive nga këto lehtësi. Siç e dini, kemi alokuar gjithashtu, një fond të posacëm për rritjen e pagave për vitin e ardhshëm, në mënyrë që të avancojmë me një rritje domethënëse të pagave për sektorin publik, patjetër përfshirë edhe sektorin e rendit, të mbrojtjes dhe të shëndetësisë, me synimin për të ofruar punësim cilësor, një pagë konkurruese edhe në rajon dhe me ambicjen për të mos ndaluar këtu, por për të vazhduar më tej drejt një mbështetje më të madhe të shërbyesve publikë”, tha Mete.

p.k\dita