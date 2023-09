Kryetari i komunës në Kosovë emëron vajzën drejtoreshë: Nuk kemi njerëz tjerë!

Kryetari i Zubin Potokut në Kosovë, Izmir Zeqiri ka punësuar vajzën e tij në këtë komunë.

Sipas këtij raportimi, Dhurata Zeqiri është emëruar drejtoreshë e Drejtorisë së Kulturës në këtë komunë.

Ai ka thënë se emërimi i saj është bërë për shkak të mungesë së njerëzëve për të formuar qeverisjen lokale.

“Kam bërë emrim kryesisht të PDK-së, por ka edhe të LDK-së që kanë dashtë të kemi emri edhe neve na duhet me marrë nuk kemi njerëz tjerë, ban vakia është familjarë i afërt se qita jemi”, ka thënë ai.

Dhe për këtë punësim ka folur edhe Zeqiri që tha se:

“Nuk është krejt në laminë e saj nashta krejt drejtoritë e saj s’kom mujt me gjetë kuadër për laminë e saj por me ia përngja diçka dhe mi ba disa emërim për me ecë disa procese”, ka thënë ai.

j.l./ dita