Kundërshtare me Putin, gazetares ruse i ndalohet kandidatura për zgjedhjet presidenciale

Ish-gazetares, Yekaterina Duntsova i është ndaluar të kandidojë kundër presidentit Vladimir Putin në një mars për shkak të “gabimeve” në aplikimin e saj për t’u regjistruar si kandidate.

Lëvizja erdhi vetëm tre ditë pasi Duntsova, 40 vjeç, kishte aplikuar në komisionin zgjedhor për t’u regjistruar si kandidate. Ajo kishte planifikuar të kandidonte në një platformë për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe lirimin e të burgosurve politikë.

Një video e postuar nga një kanal rus i lajmeve tregoi një mbledhje të komisionit qendror zgjedhor në të cilin anëtarët e tij votuan unanimisht për të mos lejuar kandidaturën e Duntsova.

Një veprim i tillë do të cilësohet nga kritikët e Putinit si dëshmi se askush me pikëpamje opozitare nuk do të lejohet të jetë kundër tij në zgjedhjet e para presidenciale që kur ai filloi luftën në Ukrainë.

p.c. / dita