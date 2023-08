Kurti dhe Vuçiç nesër në Athinë, mediat greke: Mesazhi i qartë që Mitsotakis i dha Ramës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të udhëtojë të hënën drejt Greqisë me ftesë të kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis për darken informale të organizuar nga kreu i shtetit grek. Mitsotakis ka ftuar të gjithë kryeministrat e rajonit, me përjashtim të Shqipërisë ku ftesa është dërguar në nivel presidencial.

Ajo që ra në sy ishte fakti që Mitsotakis kishte ftuar në darkë presidentin dhe jo kryeministrin Edi Rama. Darka dhe refuzimi i ftesës nga ana e Shqipërisë vjen pas tensioneve në rritje për rastin e Fredi Belerit.

Gjithashtu, edhe presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç, i Malit të Zi Jakov Milatovic, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacheski, dhe kryetarja e Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës Borjana Kristo do të mbërrijnë në Athinë për të marrë pjesë në darkë.

Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Europian Charles Michel i janë përgjigjur pozitivisht ftesës së Mitsotakis.

j.l./ dita