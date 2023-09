Kurti: Në Bruksel, Vuçiç tha se Radojçiç do të bëhet “Adem Jashari i serbëve”

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka zbuluar detaje mbi deklaratat që ka bërë Presidenti i Serbisë në takimin e 2 majit në Bruksel.

Me një shënim në rrjetin social “Facebook”, Kurti thekson se Vuçiç ka deklaruar se Milan Radojçiçi, i sanksionuari nga SHBA-ja, “do të bëhet Adem Jashari i serbëve”.

Sipas Kurtit, presidenti serb dëshironte ta shndërronte Manastirin e Banjskës në “Kullë të Jasharëve” për serbët e Kosovës.

Shefi i qeverisë së Kosovës Vuçiçin e cilëson një diktator, i cili nuk e kupton historinë dhe se “epopeja dhe çlirimi nuk kopjohen dhe as fabrikohen”.

“Vuçiç është i obsesionuar me kryekomandantin e UÇK-së, Adem Jasharin. Ai dëshironte që me 24 shtator ta shndërronte Manastirin Ortodoks të Banjskës në “Kullë të Jasharajve” për serbët e Kosovës! Në takimin e 2 majit në Bruksel na tha që Millan Radojçiç do të bëhet Adem Jashari i serbëve. Por, duke qenë diktator, ai s’e kupton historinë: epopeja dhe çlirimi nuk fabrikohen dhe as s’kopjohen”, ka shkruar Kurti.

Sipas tij, serbët në Kosovë, kanë nevojë urgjente për çlirim nga veglat terroriste të Serbisë.

“Kosova është shtet demokratik dhe vend properëndimor: kush integrohet, jeton më mirë. Serbët në Kosovë nuk kanë nevojë për çlirim nga Republika e Kosovës por nga veglat terroriste të Serbisë”, shtoi ai.

Në përplasjen e armatosur të dielën, një efektiv i Policisë së Kosovës humbi jetën dhe dy të tjerë u lënduan.

Si kundërpërgjigje ndaj sulmuesve serbë, Policia e Kosovës ekzekutoi katër përfaqësues të këtij grupi të armatosur, ndërsa sekuestroi edhe një arsenal të madh armësh në Banjskë të Zveçanit.

j.l./ dita